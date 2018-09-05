Fas Eğitim Bakanlığı, sosyal medyada tartışmalara yol açan ülkedeki okul kitaplarında "ammice" olarak bilinen fasih Arapçadan türemiş halk diline ait kelimelerin kullanılmasını savundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilkokul seviyesinde Fas tatlıları, yemekleri ve elbiselerinin halk dilindeki isimlerinin kullanılmasının sadece eğitim amaçlı olduğu belirtildi.

Fas'taki okullarda okutulan iki ders kitabında yer alan ammice kelimelere yönelik fotoğrafların sosyal medyada paylaşılması son günlerde toplumda yoğun tartışmalara yol açmıştı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları bu olayı, sendikalar ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla diyaloğu gerektiren "ülkedeki eğitim kriziyle" ilişkilendirmişti.

Muhalefette yer alan "Bağımsızlık Partisi" ise Eğitim Bakanı Said Emzazi'nin okul kitaplarında ammice ibareler kullanılması konusuna parlamentoda açıklık getirmesini talep etmişti.

