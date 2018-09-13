Fas'ta okul kitaplarında 'halk dili' tartışması

RABAT (AA) - Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, hükümetin okul kitaplarında "ammice" olarak bilinen fasih Arapçadan türemiş halk diline ait kelimelerin kullanılması yönünde bir kararı olmadığını açıkladı.

Başkent Rabat'taki bakanlar kurulu toplantısında konuşan Osmani, ders kitaplarına ammice kelimelerin dahil edilmesi yönünde bir karar almadıklarını söyledi.

Kendisinin de ammicenin okul müfredatında kullanılmasına karşı olduğunu aktaran Osmani, hükümetin ya da Eğitim Bakanlığının bu yönde bir karar almadığını ancak müfredatın incelenmesi gerekiyorsa buna hazır olduklarını belirtti.

Fas'ta iki ders kitabında yer alan ammice kelimelere yönelik fotoğrafların sosyal medyada paylaşılması son günlerde toplumda yoğun tartışmalara yol açmıştı.

Eğitim Bakanlığı, tartışmalara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ilkokul kitaplarında Fas tatlıları, yemekleri ve elbiselerinin halk dilindeki isimlerinin kullanılmasının sadece eğitim amaçlı olduğunu kaydetmişti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları bu olayı, sendikalar ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla diyaloğu gerektiren "ülkedeki eğitim kriziyle" ilişkilendirmişti.

