Fas'ta protestolar sonrası hükümetten geri adım

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, ülkede esnafın protestosuna neden olan birtakım uygulamaların durdurulduğunu açıkladı.

Osmani, başkent Rabat'taki Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, son zamanlarda bazı şehirlerde esnafın gösteriler düzenlemesine neden olan uygulamaların durdurulduğunu belirtti.

Protestolara yol açan sıkıntıların gerçek nedenini öğrenmek ve en uygun çözümü bulmak için devlet birimleri ile bu uygulamaların muhatabı tüm taraflar arasında doğrudan iletişim sağlamak için çalışacağını ifade eden Osmani, konuyla şahsen ilgileneceğini söyledi.

Osmani durdurulduğunu söylediği uygulamaların neleri kapsadığına ilişkin ise bilgi vermedi.

Hükümet 1 Ocak 2019 itibariyle vergi kaçırılmasının önüne geçilmesi ve kapsamlı vergi denetimi için işletmelere elektronik fatura kesme zorunluluğu getirilmesi dahil bir dizi yeni uygulamayı hayata geçirmişti.

Ancak ülkedeki küçük işletmeler ve esnaf, söz konusu uygulamaların kâr marjı düşük işletmelerde ticareti durma noktasına getirdiğini savunarak bu uygulamaya tepki göstermiş ve protestolar düzenlemişti.

