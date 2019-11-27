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Fas'ta Rif Hareketi mensubu tutuklulara özgürlük eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 20:34 | Son Güncelleme

Fas'ta Rif Hareketi mensubu tutuklulara özgürlük eylemi

Fas'ın başkenti Rabat'ta Rif Hareketi mensubu tutukluların serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenlendi.

Hükümete bağlı Ulusal İnsan Hakları Kurumu binası önünde bir araya gelen eylemciler, Rif bölgesinin kalkındırılması talebiyle düzenlenen gösterilerde gözaltına alınarak tutuklanan yakınlarının serbest bırakılmasını ve bu meselenin çözüme kavuşmasını istedi.

Rif Hareketi yöneticilerinden Nasır ez-Zefzafi'nin babası Ahmed ez-Zefzafi, gösteride yaptığı konuşmada, tutukluların işkenceye maruz kaldığını öne sürerek sağlık raporlarının açıklanmasını talep etti.

Tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulunan Zefzafi, "Rif bölgesinin kalkınmasını isteyerek bir suç işlemediler." dedi.

Kazablanka İstinaf Mahkemesi 5 Nisan'da, 2016-2017 yıllarındaki gösterileri organize etmekle suçlanan Rif Hareketi yöneticilerinden Nasır ez-Zefzafi hakkında daha önce verilen 20 yıl hapis cezasını onamıştı.

- Rif Hareketi

Fas'ın kuzeyindeki Rif bölgesinde, 20 Ekim 2016'da genç bir balık satıcısının çöp kamyonu tarafından ezilerek hayatını kaybetmesinden sonra gösteriler başlamıştı.

İsmini gösterilerin başladığı bölgeden alan Rif Hareketi, Ekim 2016'dan 2017'nin ortalarına kadar hükümetin bölgenin kalkınması için söz verdiği projeleri hayata geçirmesi talebiyle gösteriler düzenlemişti. O dönem birçok gösterici gözaltına alınmıştı.

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