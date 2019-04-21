Fas'ın başkenti Rabat'ta, hapishanelerdeki Rif Hareketi aktivistlerinin serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenlendi.

Başkent Rabat'taki Bab el-Had Meydanı'nda bir araya gelen binlerce gösterici, Fas parlamentosuna yürüdü. Yürüyüşe mahkum ailelerinin yanı sıra hukukçular, parti, dernek ve sivil toplum kuruluşu mensupları da katıldı.

Gösteride, Rif Hareketi yöneticilerinden Nasır ez-Zefzafi başta olmak üzere hapishanelerdeki harekete bağlı tüm aktivistlerin serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Rif Hareketi yöneticilerinden Zefzafi'nin babası Ahmed ez- Zefzafi, hapishanelerdeki Rif Hareketi mensuplarının suçsuz olduğunu belirterek, serbest bırakılmalarını istedi.

Söz konusu kişilerin sadece bölgelerinde kalkınmanın gerçekleştirilmesini istediğini ve herhangi bir suç işlemediğini vurgulayan baba Zefzafi, hapishanelerdeki Rif Hareketi mensuplarının itibarlarının iade edilmesi gerektiğini söyledi.

Kazablanka İstinaf Mahkemesi 5 Nisan'da , 2016-2017 yıllarındaki gösterileri organize etmek suçlamasıyla Rif Hareketi yöneticilerinden Nasır ez-Zefzafi hakkında daha önce verilen 20 yıl hapis cezasını onamıştı.