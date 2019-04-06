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Fas'ta Rif Hareketi yöneticilerine verilen hapis cezaları onandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 10:13 | Son Güncelleme

Fas'ta Rif Hareketi yöneticilerine verilen hapis cezaları onandı

Fas'ta İstinaf Mahkemesi, Rif Hareketi yöneticileri hakkında verilen hapis cezalarını onadı.

Kazablanka İstinaf Mahkemesinde görülen davada, 2016-2017 dönemindeki gösterileri organize etmek suçlamasıyla Rif Hareketi yöneticilerinden Nasır ez-Zefzafi ve beraberindeki 3 kişi hakkında daha önce verilen 20'şer yıl hapis cezası onandı.

Mahkeme, yargılanan diğer sanıkların her birini de 1 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı.

Mahkeme ayrıca gazeteci Hamid el-Mehdavi hakkında ise devlet güvenliğini tehdit eden suçu ihbar etmediği suçlamasıyla 3 yıl hapis kararı verdi.

Kazablanka İstinaf Mahkemesi tarafından 26 Haziran 2018'de karara bağlanan davada, gösterileri organize etmekle suçlanan Rif Hareketi yöneticilerinden Nasır ez-Zefzafi ve beraberindeki 3 kişi 20'şer yıl, gözaltına alınan 50'ye yakın kişi de 2 ile 10 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Fas Kralı 6. Muhammed, geçen ağustos ayında "Kral ve Halk İhtilali"nin yıl dönümü münasebetiyle 450 mahkum hakkında af kararı vermişti. Ancak Rif Hareketi yöneticilerinden Nasır ez-Zefzafi ve bazı insan hakları aktivistlerinin tutukluluğu devam ediyor.

Zefzafi, Mayıs 2017'de gösterileri organize ettiği gerekçesiyle tutuklanıp hapishaneye gönderilmişti.

- Rif Hareketi

Fas'ın kuzeyindeki er-Rif bölgesinde, 20 Ekim 2016'da genç bir balık satıcısının bir çöp kamyonu tarafından ezilerek öldürülmesinden sonra gösteriler patlak vermişti.

İsmini gösterilerin patlak verdiği bölgeden alan Rif Hareketi, Ekim 2016'dan 2017'nin ortalarına kadar hükümetin bölgenin kalkınması için söz verdiği projeleri hayata geçirmesi gerekçesiyle gösteriler düzenlemişti. O dönem birçok gösterici gözaltına alınmıştı.

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