Fas'ta Rif Hareketi yöneticilerine verilen hapis cezaları onandı

Fas'ta İstinaf Mahkemesi, Rif Hareketi yöneticileri hakkında verilen hapis cezalarını onadı.

Kazablanka İstinaf Mahkemesinde görülen davada, 2016-2017 dönemindeki gösterileri organize etmek suçlamasıyla Rif Hareketi yöneticilerinden Nasır ez-Zefzafi ve beraberindeki 3 kişi hakkında daha önce verilen 20'şer yıl hapis cezası onandı.

Mahkeme, yargılanan diğer sanıkların her birini de 1 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı.

Mahkeme ayrıca gazeteci Hamid el-Mehdavi hakkında ise devlet güvenliğini tehdit eden suçu ihbar etmediği suçlamasıyla 3 yıl hapis kararı verdi.

Kazablanka İstinaf Mahkemesi tarafından 26 Haziran 2018'de karara bağlanan davada, gösterileri organize etmekle suçlanan Rif Hareketi yöneticilerinden Nasır ez-Zefzafi ve beraberindeki 3 kişi 20'şer yıl, gözaltına alınan 50'ye yakın kişi de 2 ile 10 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Fas Kralı 6. Muhammed, geçen ağustos ayında "Kral ve Halk İhtilali"nin yıl dönümü münasebetiyle 450 mahkum hakkında af kararı vermişti. Ancak Rif Hareketi yöneticilerinden Nasır ez-Zefzafi ve bazı insan hakları aktivistlerinin tutukluluğu devam ediyor.