HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fas’ta sel: 24 ölü

Fas’ta sel: 24 ölü

08.02.2021 17:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fas’ın kuzeyindeki Tanca kentinde meydana gelen sel felaketinde 24 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.Fas’ın kuzeyindeki Tanca kentinde aralıksız devam eden şiddetli yağış sonucu sel meydana geldi.

Fas’ın kuzeyindeki Tanca kentinde meydana gelen sel felaketinde 24 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Fas’ın kuzeyindeki Tanca kentinde aralıksız devam eden şiddetli yağış sonucu sel meydana geldi. Sel suları, Tanca’nın El-Enas mahallesindeki bir binanın zemin katında bulunan bir tekstil atölyesine sızdı. Sel sularının atölyeye sızması sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Güvenlik ve sivil koruma güçlerinin müdahalesinin ardından sular altından kalan atölyeden 10 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutasyonlu virüs alarmı! Çok sayıda kişi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındıMutasyonlu virüs alarmı! Çok sayıda kişi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındı
THY'den İsrail kararı! Tarih uzatıldıTHY'den İsrail kararı! Tarih uzatıldı
Dominos müsteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Dominos müsteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Tüm mal varlığını satıp köye yerleşmişti! Ünlü manken ağlayarak köy hayatını bıraktı

Tüm mal varlığını satıp köye yerleşmişti! Ünlü manken ağlayarak köy hayatını bıraktı

'Asıl kış şimdi başlıyor' dedi, tarih vererek uyardı

'Asıl kış şimdi başlıyor' dedi, tarih vererek uyardı

Mutasyonlu koronavirüs görülen mahalle karantinada

Mutasyonlu koronavirüs görülen mahalle karantinada

Muharrem İnce CHP'den istifa etti

Muharrem İnce CHP'den istifa etti

Tarık Akan'ın torunu Gece büyüdü! Dedesinin kopyası

Tarık Akan'ın torunu Gece büyüdü! Dedesinin kopyası

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Diğer Haberler

Kızına şiddet uyguladığı görüntüler infial yaratmıştı! 'Yastık' silah kabul edildi

Görüntüler infial yaratmıştı! Mahkeme karar verdi, silah kabul edildi

Ordu Valisi'nden koronavirüs uyarısı: Fatiha’yı uzaktan okusunlar

Vali'den vatandaşlara çağrı: Fatiha’yı uzaktan okusunlar

Mehmet Naci İnci kimdir? Boğaziçi Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci kaç yaşında, nereli?

Boğaziçi Üniversitesi rektör yardımcısı Mehmet Naci İnci kimdir?

THY'den İsrail kararı! 21 Şubat'a kadar uzatıldı

THY'den İsrail kararı! Tarih uzatıldı

Gürkan Kumbaroğlu kimdir? Boğaziçi Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu kaç yaşında, nereli?

İşte Boğaziçi'nin yeni rektör yardımcısı

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.