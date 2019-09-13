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Fas'ta sel felaketinin neden olduğu kazada ölü sayısı 24'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 18:01 | Son Güncelleme

Fas'ta sel felaketinin neden olduğu kazada ölü sayısı 24'e yükseldi

Fas'ın kuzeydoğusundaki Er-Reşadiye ilinde sel nedeniyle bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi.

Dera Tefilalet bölgesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, pazar günü Reşadiye ilinde sel felaketinin neden olduğu otobüs kazasının ardından devam eden arama kurtarma çalışmaları kapsamında 2'si kadın 3'ü erkek 5 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Son kayıplarla kazada yaşamını yitirenlerinin sayısının 24'e çıktığı belirtilen açıklamada, olası kayıplar için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Kasablanka ile Er-Reysani arasında yolcu taşıyan otobüs, pazar günü Reşadiye'deki Vadi Demşan Köprüsü üzerindeyken sel nedeniyle suların yükselmesi sonucu devrilmişti. İlk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğü bilgisini veren yetkililer, daha sonraki açıklamalarında ölü sayısının yükseldiğini duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Dera Tefilalet Fas sel

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