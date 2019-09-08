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Fas'ta sel nedeniyle yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 17:36 | Son Güncelleme

Er-Reşadiye ilinde sel nedeniyle bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi kurtarıldı

Fas'ın Er-Reşadiye ilinde, sel nedeniyle bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi.

Fas'ın Dera Tefilalet bölgesi yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Kasablanka ile Er-Reysani arasında seyir halindeki bir yolcu otobüsü, Reşadiye'de yer alan Vadi Demşan köprüsünde sel suları nedeniyle devrildi.

Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi kurtarıldı.

İlgili tüm birimlerin olay yerine intikal ettiği, yaralıların çevre hastanelere sevk edildiği kaydedilen açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Fas Meteoroloji Müdürlüğü dün yaptığı açıklamada, pazar gece yarısından öğleden sonraya kadar Reşadiye'nin de aralarında olduğu bazı bölgelerde kuvvetli yağış, rüzgar ve soğuk hava dalgasının beklendiği konusunda uyarıda bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
er-Reşide Fas sel yolcu otobüsü

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