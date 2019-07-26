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Fas'ta sel ve toprak kayması: 15 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 19:37 | Son Güncelleme

Marakeş'te toprak altında kalan bir minibüste bulunan 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

RABAT (AA) - Fas'ın Marakeş kentinde etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel ve toprak kaymasında 15 kişi hayatını kaybetti.

Fas resmi haber ajansı MAP'ın haberine göre, Marakeş'in El-Havz banliyösünde yaşanan sel ve toprak kaymasında, içinde 15 kişi bulunan bir minibüs toprak altında kaldı. Arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu minibüste bulunan 11'i kadın 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yerel kaynaklar, El-Havz banliyösünde çarşamba günü başlayan ve iki gün süren şiddetli yağışların, bölgede sel ve toprak kaymalarına neden olduğunu aktardı. Toprak kayması nedeniyle kapanan yolların açılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ve can kaybının artmasından endişe edildiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
15 ölü Fas sel ve toprak kayması

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