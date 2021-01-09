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  4. Fas’ta şiddetli yağış sonrası bina çöktü: 3 ölü

Fas’ta şiddetli yağış sonrası bina çöktü: 3 ölü

09.01.2021 17:34 | Son Güncelleme:
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Fas’ın Kazablanka kentinde şiddetli yağış sonrası bir binanın çökmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.Fas’ın Kazablanka ketinde geçtiğimiz salı gününden bu yana aralıksız devam eden şiddetli yağış sonrası 3 katlı çöktü.

Fas’ın Kazablanka kentinde şiddetli yağış sonrası bir binanın çökmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
Fas’ın Kazablanka ketinde geçtiğimiz salı gününden bu yana aralıksız devam eden şiddetli yağış sonrası 3 katlı çöktü. Dün çöken binanın ardından olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Yetkililer, Kazablanka’nın Muhammedi semtindeki binanın çökmesi sonucu yürütülen çalışmalar kapsamında bugün 1’i çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 4 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı.
Fas Meteoroloji Müdürlüğü, önümüzdeki saatlerde de şiddetli yağışların devam edeceğini belirterek yollarda gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

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