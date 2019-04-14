HABER

Fas'ta sözleşmeli öğretmenlerden grevi sonlandırma kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 08:42 | Son Güncelleme

Sözleşmeli öğretmenler, Fas Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle yapılan anlaşma sonucu 6 haftadır devam eden greve son verdi

Fas'ta sözleşmeli öğretmenler, Eğitim Bakanlığı ile varılan anlaşmanın ardından 6 haftadır devam eden grevi sonlandırdı.

Fas Eğitim Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamaya göre, "Sözleşmeye Zorlanan Öğretmenler Ulusal Koordinasyonu" ile eğitim sendikaları temsilcileri başkent Rabat'ta bir araya geldi.

Görüşmelerin ardından sözleşmeli öğretmenler grevi sonlandırarak pazartesi gününden itibaren işlerine döneceği taahhüdünde bulundu.

Taraflar arasındaki görüşmelerde ayrıca bazı öğretmenler aleyhinde alınan hukuki ve idari uygulamaların tamamının durdurulması ve maaşlarının ödenmesi yönünde karar alındı.

Sözleşmeli öğretmenler, hükümetin memur kadrosuna alınmaları talebiyle 6 haftadır grev yapıyordu.

Fas hükümeti 2016'da öğretmenler için iki yılda bir yenilenen sözleşmeli çalışma programı uygulamasına geçmişti.

Onlarca araç geçiyordu! Görür görmez jandarmaya haber verdiler Onlarca araç geçiyordu! Görür görmez jandarmaya haber verdiler
Dengesini kaybedip, raylara düştüDengesini kaybedip, raylara düştü
Mustafa Sönmez gözaltına alındı! Mustafa Sönmez gözaltına alındı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fas grev

En Çok Okunan Haberler

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

Tuzla Piyade Okulunda koğuşta yangın!

Tuzla Piyade Okulunda koğuşta yangın!

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş taraftarına övgü

Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş taraftarına övgü

Eğlence mekanına kurşun yağdırdılar! Kanlı gece

Eğlence mekanına kurşun yağdırdılar! Kanlı gece

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki son oy farkı

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki son oy farkı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mustafa Sönmez gözaltına alındı! Ayşenur Aslan sosyal medyadan duyurdu

Mustafa Sönmez gözaltına alındı!

Ankara'da eğlence mekanı kurşunlandı: 1 yaralı

Eğlence mekanına kurşun yağdırdılar! Kanlı gece

Aydın’da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Gece yarısı korkutan deprem!

Tuzla Piyade Okulunda koğuşta yangın

Tuzla Piyade Okulunda koğuşta yangın!

TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kardeş öldü

Feci kaza! Birden fazla ölü var

Ailesiyle vedalaştıktan sonra intihar etti

Ailesiyle vedalaştı ve ortadan kayboldu! Sonrasında ise...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.