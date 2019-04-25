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Fas'ta sözleşmeli öğretmenlerin oturma eylemine müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 04:19 | Son Güncelleme

Fas'ta sözleşmeli öğretmenlerin oturma eylemine müdahale

Fas'ın başkenti Rabat'ta, sözleşmeli öğretmenlerin gerçekleştirdiği oturma eylemine polisin müdahalesi sonucu bazı öğretmenler yaralandı.

Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınma talebiyle meclis binası önünde 3 gün önce başlattığı oturma eylemine, polis tazyikli su kullanarak müdahalede bulundu.

Müdahale sırasında bazı öğretmenlerin yaralandığı belirtildi, ancak sayı verilmedi.

Öğretmenler, oturma eyleminin yanı sıra "Sözleşmeye Zorlanan Öğretmenler Ulusal Koordinasyonu"nun çağrısıyla Rabat'ta 3 günden bu yana yürüyüşler düzenliyordu.

Sözleşmeli öğretmenler, Eğitim Bakanlığı ile varılan anlaşmanın ardından 6 hafta boyunca devam ettirdikleri grevi, 13 Nisan'da sona erdirmiş ancak pazartesi günü yeniden gösterilere başlamıştı.

Fas hükümeti, 2016'da öğretmenler için iki yılda bir yenilenen sözleşmeli çalışma programı uygulamasına geçmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fas sözleşmeli öğretmenler

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