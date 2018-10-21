Fas'ta Sufi Kültürü Festivali

FES (AA) - Fas'ın kuzeyindeki Fes kentinde düzenlenen 11. Fes Sufi Kültürü Festivali başladı.
Fes Sufi Kültürü Festivali Derneği himayesindeki organizasyonda, tasavvuf musikisi dinletisi ve konferanslar düzenlenecek.
Festival Başkanı Fevzi es-Sakli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam medeniyetinden doğan tasavvuf ruhu ve kültürel mirasının zenginliğine işaret etti.
Sakli, Fes Sufi Kültürü Festivali ile Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali için ortaklık anlaşması imzalamaya hazır olduklarını söyledi.
29 Ekim'e kadar devam edecek festivale, Fas, Türkiye, Mısır, İran, Fransa, ABD, Kanada, Almanya, Lübnan, Hindistan, Nijer, Senegal ve Pakistan'dan çeşitli tasavvuf ekollerinin temsilcileri katılıyor.
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