HABER

Fas'ta trafik kazaları geçen yıl 3 bin 600 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 17:40 | Son Güncelleme

Fas Başsavcısı Genel Sekreteri Hişam el-Belavi: - "Geçen sene ülkede meydana gelen trafik kazalarında yaklaşık 3 bin 600 kişi yaşamını yitirdi ve 12 bin kişi yaralandı"

Fas'ta geçen sene meydana gelen trafik kazasında yaklaşık 3 bin 600 kişi hayatını kaybetti, 12 bin kişi yaralandı.

Fas'ın başkenti Rabat'ta Ulusal Trafik Güvenliği Günü münasebetiyle başsavcılık tarafından, "trafik kuralları ihlallerinin elektronik alandaki çözümünde yaşanan sorunlar" konulu bir seminer düzenlendi.

Başsavcı Genel Sekreteri Hişam el-Belavi, seminerdeki konuşmasında, "Geçen sene ülkede meydana gelen trafik kazalarında yaklaşık 3 bin 600 kişi yaşamını yitirdi ve 12 bin kişi yaralandı." dedi.

Trafik kazalarının maliyetinin yaklaşık 1,5 milyar dolar olduğunu belirten Belavi, bunun ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 2,5'ine tekabül ettiğini söyledi.

Ona bir de şimdi bakın! Müthiş değişimOna bir de şimdi bakın! Müthiş değişim
Bu kez tarih verdiler! 'Tamamen yok olacak'Bu kez tarih verdiler! 'Tamamen yok olacak'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bilanço Fas trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

'Manisa'da uçak düştü' iddiası! Ekipler alarma geçti

'Manisa'da uçak düştü' iddiası! Ekipler alarma geçti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

İstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyor

İstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyor

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP Gaziantep il yönetimi istifa etti

CHP'de bir istifa daha! İl yönetimi topluca bıraktı!

Antalya'da ilginç olay! Hırsızlıktan bunalınca emniyet, jandarma ve MİT'i şikayet etti

Emniyet, jandarma ve MİT'i şikayet etti! Sebebi şaşırttı

Sesi duyan arabanın yanına koştu! Herkes seferber oldu

Sesi duyan arabanın yanına koştu! Herkes seferber oldu

Karadeniz'de 'kahverengi kokarca' tehlikesi!

Karadeniz'de 'kahverengi kokarca' tehlikesi!

Türkiye'de kaç Suriyeli var? Bakan Soylu sayıyı açıkladı

Türkiye'de kaç Suriyeli var? Bakan Soylu sayıyı açıkladı

'Manisa'da uçak düştü' iddiası! Ekipler alarma geçti, resmi açıklama geldi

'Manisa'da uçak düştü' iddiası! Ekipler alarma geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.