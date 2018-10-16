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Fas'ta tren kazası: 4 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 14:59 | Son Güncelleme

Kuneytıra-Rabat seferini yapan trenin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi

Fas'ta Kuneytıra-Rabat seferini yapan trenin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

Fas devlet televizyonunda yer alan habere göre, ülkenin kuzeybatısındaki Kuneytıra ile başkent Rabat arasında sefer yapan tren, Bouknadel beldesinde raydan çıkması sonucu devrildi.

İlk belirlemelere göre 4 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralıların olduğu aktarıldı.

Fas Ulusal Demiryolu Ofisinden henüz bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Fas Kaza tren

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