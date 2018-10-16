Fas'ta tren kazası: 4 ölü

Fas'ta Kuneytıra-Rabat seferini yapan trenin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.
Fas devlet televizyonunda yer alan habere göre, ülkenin kuzeybatısındaki Kuneytıra ile başkent Rabat arasında sefer yapan tren, Bouknadel beldesinde raydan çıkması sonucu devrildi.
İlk belirlemelere göre 4 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralıların olduğu aktarıldı.
Fas Ulusal Demiryolu Ofisinden henüz bir açıklama yapılmadı.
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