Fas'ın "Er-Raca el-Beydavi" futbol takımının taraftarlarının bir Afrika kupası maçı sırasında tribünlerde "ülkemde bana zulmettiler" şarkısını söylemesi üzerine şarkı ülke geneline yayıldı.

Reca taraftarlarının, ülkede yaşadıkları sıkıntıları dile getiren, yaşam şartlarının iyileştirilmesini ve daha iyi bir hayat sağlanmasını talep eden sözler içeren şarkıyı söylediği görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine şarkı ülkedeki tüm diğer takım taraftarları tarafından da söylenmeye başlandı.

Şarkı, "halimi kimlere arz edeyim? şikayetimi Allah'a havale ediyorum, o her şeyi biliyor" ifadeleriyle başlıyor.

"Bu ülkede sıkıntı içinde yaşıyoruz, (Allah'tan) selamet diliyoruz, yardımcımız ol ey Mevla'mız" sözlerinin yer aldığı şarkının devamında "bize Ketame (kentinin) Hint kenevirini verdiler, bizi yetimler gibi bıraktılar, kıyamet günü hesaplaşırız" deniyor.

Şarkı, "Yetenekleri kaybettiniz. Nasıl görmek istiyorsunuz. Ülkenin paralarını yediniz. Yabancılara verdiniz. Ey Rabbimiz bizi bu durumdan kurtar." sözleriyle sona eriyor.