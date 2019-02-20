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Fas'ta Türk üniversiteleri tanıtılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 20:00 | Son Güncelleme

Fas'taki 5. Türk Üniversiteleri Tanıtım Günlerine Türkiye'den 12 üniversite katılıyor

Fas'ta "5. Türk Üniversiteleri Tanıtım Günleri" başladı.

Kurtuba Yurt Dışında Eğitim Merkezinin, ülkenin kuzeyindeki Tanca kentinde düzenlediği etkinlikte Faslı öğrencilere Türk üniversiteleri tanıtılıyor.

AA muhabirine konuşan Kurtuba Yurt Dışında Eğitim Merkezi Genel Müdürü Musab el-Hamdavi, etkinliğin amacının Faslı öğrencilere yurt dışındaki üniversiteleri tanıtma ve bu üniversitelerde okuma imkanı sağlama olduğunu söyledi.

Hamdavi, tanıtılan üniversitelerde eğitimin İngilizce olduğunu ve öğrencilere en iyi şartlarda bilimsel araştırma imkanı sunduğunu ifade etti.

Tanca'nın ardından gelecek cumartesi günü başkent Rabat, pazar günü de Daru'l Beyda kentinde yapılacak "5. Türk Üniversiteleri Tanıtım Günleri" etkinliğine Türkiye'den 12 üniversite katılıyor.

Fas Yüksek Öğretim Bakanlığı verilerine göre, yurt dışında eğitim gören yaklaşık 55 bin Faslı öğrencinin 2 bini Türkiye'de bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fas tanıtım Türk Üniversiteleri

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