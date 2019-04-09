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Fas'ta tutuklu Rif Hareketi yöneticisi Zefzafi açlık grevine başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 16:18 | Son Güncelleme

Fas'ta tutuklu Rif Hareketi yöneticisi Zefzafi açlık grevine başladı

Fas'ta Rif Hareketi yöneticilerinden tutuklu Nasır ez-Zefzafi, Kazablanka'da tutulduğu hapishanede süresiz açlık grevine başladı.

Nasır'ın babası Ahmed Zefzafi sosyal medya hesabı Facebook üzerinden, Kazablanka'daki Ukkaşe Hapishanesi'nde kalan oğlundan aldığı mektubun içeriğini paylaştı.

"Oğlum mektubunda 'Özgürlük hakkıma inanıyorum. Bu nedenle böyle bir savaşa girerek süresiz açlık grevine başladım' diyor." ifadelerini kullanan baba Zefzafi, Nasır'ın greve girmesinin bir diğer nedeninin, hapishane idaresinin sağlık dosyasını vermeyi kabul etmemesi olduğunu aktardı.

Zefzafi'nin ailesi ocak ayında, hapishaneler idaresine Nasır'ın sağlık dosyasını ve özellikle beyin kanaması geçirdiğini gizlediği yönünde suçlamalarda bulunmuş, hapishane idaresi ise bu ithamları yalanlamıştı.

Nasır'ın babası Ahmed, oğlunun açlık grevine başladığını belirttiği mektuba nasıl ulaştığına ilişkin bilgi vermedi. Hapishane idaresi de konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Kazablanka İstinaf Mahkemesi cuma günü, 2016-2017 dönemindeki gösterileri organize etmek suçlamasıyla Rif Hareketi yöneticilerinden Nasır ez-Zefzafi ve beraberindeki 3 kişi hakkında daha önce verilen 20'şer yıl hapis cezasını onamıştı.

Zefzafi, Mayıs 2017'de gösterileri organize ettiği gerekçesiyle tutuklanıp hapishaneye gönderilmişti.

- Rif Hareketi

Fas'ın kuzeyindeki er-Rif bölgesinde, 20 Ekim 2016'da genç bir balık satıcısının bir çöp kamyonu tarafından ezilerek öldürülmesinden sonra gösteriler patlak vermişti.

İsmini gösterilerin patlak verdiği bölgeden alan Rif Hareketi, Ekim 2016'dan 2017'nin ortalarına kadar hükümetin bölgenin kalkınması için söz verdiği projeleri hayata geçirmesi gerekçesiyle gösteriler düzenlemişti. O dönem birçok gösterici gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fas Nasır Ez-Zefzafi Rif Hareketi

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