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Fas'ta yakalanan ABD'li rahip ülkesine iade edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 23:15 | Son Güncelleme

Çocuklara cinsel tacizle suçlanan ve 26 yıldır aranan ABD'li rahip Arthur Perrault, ABD'ye gönderildi

Çocuklara yönelik cinsel tacizle suçlanan ABD'li Katolik rahip Arthur Perrault, yaklaşık 26 yıllık kaçışın ardından Fas'ta yakalanarak ABD'ye iade edildi.

Fas Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, pedofili suçlamasıyla 26 yıldır kaçak olan 80 yaşındaki Perrault geçen yıl Fas'ta yakalandı ve ülkesine gönderildi.

Konuya ilişkin daha fazla ayrıntı verilmezken, iadenin iki ülke arasındaki adli iş birliği anlaşması gereğince gerçekleştiği kaydedildi.

New York Times gazetesinin haberine göre, New Maxico eyaletinin Albuquerque kentinde konuya ilişkin açıklamada bulunan FBI Özel Ajanı James Langenberg, 2 FBI görevlisinin Arthur Perrault'u teslim almak için perşembe günü Fas'a gittiğini söyledi.

Langenberg, Perrault'un yerinin geçen yıl tespit edildiğini ve iade işlemlerinin yaklaşık bir yıl sürdüğünü kaydetti.

ABD'li Katolik rahip Arthur Perrault'un, 1992'de tacizlerinin ortaya çıkmasının ardından ülkesinden kaçtığı ve New Maxico'daki mahkemenin yönelttiği suçlamaların ardından geçen yıl Fas makamlarınca yakalandığı öğrenildi.

Perrault'un, yaklaşık 20 yıllık görevi süresince birçok çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Arthur Perrault cinsel taciz Fas katolik PEDOFİLİ

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