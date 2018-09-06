Fas'ta yasa dışı geçişle mücadele

Afrika'dan Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin çıkış kapısı olarak kullandığı Fas'ın sahil kenti Nador'da göçmen kaçakçılığıyla mücadele için yürütülen operasyonlarda yıl başından bu yana 230 kişi gözaltına alındı.

Nador Vilayeti Yerel İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, kentte yürütülen operasyonlarda yıl başından bu yana yasa dışı göç organize eden Faslı ve Sahra Altı Afrika ülkelerinden 230 kişinin gözaltına alındığı ve adalete teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada konuya ilişkin daha fazla bilgi verilmedi.

Fas'ın sahil kenti Nador, Afrika'dan Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişler için kullandığı önemli duraklardan biri. Fas makamları sahil kentleri başta olmak üzere ülke genelinde insan kaçakçılığı yapan şebekelere karşı mücadele yürütüyor.

Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre, bu yıl içinde 50 binden fazla düzensiz göçmen Fas'tan İspanya'ya ulaştı. Bu amaçla yola çıkan bin 400'den fazla kişi ise hayatını kaybetti ya da kayboldu.

