HABER

Fas'ta Yeni Zelanda'daki terör saldırıları protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 23:42 | Son Güncelleme

Başkent Rabat'ta toplanan çok sayıda Faslı, Yeni Zelanda'daki 2 camiye düzenlenen terör saldırılarını protesto etti - Fas İnsan Hakları Derneği üyesi Abdulhamid Emin: - "Bu saldırı bazı Batı ülkelerinde yükselen ırkçı zihniyeti ortaya koyuyor"

Fas'ın başkenti Rabat'taki meclis binası önünde toplanan onlarca kişi, Yeni Zelanda'da dün 2 camiye düzenlenen terör saldırılarını protesto etti.

Göstericiler, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında 2 camiye yapılan terör saldırılarını kınayan sloganlar attı.

Bazı Batı ülkelerinde Müslümanlara yönelik tırmanan nefret söylemini kınayan göstericiler, söz konusu saldırıları ortak yaşam değerlerine yapılmış ihlal olarak değerlendirdi.

Göstericiler, saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade eden pankartlar açtı.

Fas İnsan Hakları Derneği üyesi Abdulhamid Emin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu saldırı bazı Batı ülkelerinde yükselen ırkçı zihniyeti ortaya koyuyor." dedi.

Emin söz konusu gösteriyi nerede olursa olsun terörü kınamak için gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Ülkedeki en büyük İslami cemaat olan Adalet ve İhsan Hareketi Dış İlişkiler Sorumlusu Muhammed Hamdavi ise Avrupa'da bazı aşırı sağcı siyasetçilerin Müslümanlara ve göçmenlere yönelik düşmanca söylemlerde bulunduğu bir ortamda bu türden terör saldırılarına karşı durmak gerektiğini söyledi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırısında 49 kişi yaşamını yitirmişti.

PARTNEROsmanlı'yla gurur duyuyorum ama miras peşinde değilim!Osmanlı'yla gurur duyuyorum ama miras peşinde değilim!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halepçe mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halepçe mesajı
Terörle anılan Hakkari'nin Çukurca ilçesi, hem üretip, hem satacakTerörle anılan Hakkari'nin Çukurca ilçesi, hem üretip, hem satacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fas protesto terör saldırısı Yeni Zelanda

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halepçe mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halepçe mesajı

16 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Merakla beklenen sonuçlar açıklandı

Kanala düşen kardeşlerden biri kayboldu, diğeri yaralı kurtarıldı

Üzücü haber! Ablası kardeşinin peşinden atladı ama...

8 bin bekçi alımı için başvuru tarihleri açıklandı

8 bin kişi alınacak! İşte şartlar...

Uzman çavuş, eşi ve oğlunu öldürüp, intihar etti

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Kayseri'de bir kişi kazaya yardıma giderken hayatını kaybetti

Tek amacı kazaya yardım etmekti! Korkunç olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.