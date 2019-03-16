Fas'ta Yeni Zelanda'daki terör saldırıları protesto edildi

Fas'ın başkenti Rabat'taki meclis binası önünde toplanan onlarca kişi, Yeni Zelanda'da dün 2 camiye düzenlenen terör saldırılarını protesto etti.

Göstericiler, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında 2 camiye yapılan terör saldırılarını kınayan sloganlar attı.

Bazı Batı ülkelerinde Müslümanlara yönelik tırmanan nefret söylemini kınayan göstericiler, söz konusu saldırıları ortak yaşam değerlerine yapılmış ihlal olarak değerlendirdi.

Göstericiler, saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade eden pankartlar açtı.

Fas İnsan Hakları Derneği üyesi Abdulhamid Emin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu saldırı bazı Batı ülkelerinde yükselen ırkçı zihniyeti ortaya koyuyor." dedi.

Emin söz konusu gösteriyi nerede olursa olsun terörü kınamak için gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Ülkedeki en büyük İslami cemaat olan Adalet ve İhsan Hareketi Dış İlişkiler Sorumlusu Muhammed Hamdavi ise Avrupa'da bazı aşırı sağcı siyasetçilerin Müslümanlara ve göçmenlere yönelik düşmanca söylemlerde bulunduğu bir ortamda bu türden terör saldırılarına karşı durmak gerektiğini söyledi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırısında 49 kişi yaşamını yitirmişti.

