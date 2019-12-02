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Fas’ta yolcu otobüsü devrildi: 17 ölü, 36 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 15:21 | Son Güncelleme

Fas’ın kuzeyindeki Taza kenti yakınlarında bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybederken 36 kişi de yaralandı.Fas Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Taza kenti yakınlarında bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 17 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Fas’ın kuzeyindeki Taza kenti yakınlarında bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybederken 36 kişi de yaralandı.
Fas Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Taza kenti yakınlarında bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 17 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Şoförün aracın kontrolünü kaybetmesi üzerine otobüsün bir araca çarptıktan sonra devrildiği ve şarampole yuvarlandığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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