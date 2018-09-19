Fas'ta zihinsel engellilere destek için gösteri

Bu alanda faaliyet gösteren kurumların çoğunun görevlilerin maaşlarını ödeyemediği, biriken borçlarını kapatamadığı belirtilen açıklamada, Aile, Dayanışma ve Sosyal Kalkınma Bakanlığından zihinsel engelli çocuklar için çalışan kurumlara mali destek vermesi istendi.

Eylemde dağıtılan yazılı açıklamada, "Eğitim-öğretim dönemi, zihinsel engelli çocuklar ve bu çocuklarla ilgilenen kurumlar için çok zor şartlar altında geçiyor. Birçok kurum maddi yetersizlik nedeniyle yeni eğitim dönemine başlayamadı." denildi.

Hükümetten zihinsel engelli çocuklara destek olmasını isteyen eylemciler, bu çocukların bakım ve eğitimiyle ilgilenen kurumlara mali destek verilmesini talep etti.

Faslı onlarca hukukçu ve aktivist, Zihinsel Engellilerle İlgilenen Dernekler Birliği'nin çağrısıyla başkent Rabat'taki parlamento binası önünde zihinsel engelli çocukların eğitimine devam etmesi için uygun şartların sağlanması talebiyle gösteri yaptı.

Resmi verilere göre, yaklaşık 33 milyon nüfuslu Fas'ta 1 milyon 353 bin engelli birey bulunuyor. Bunların yüzde 10'u 15 yaş altı çocuklardan oluşuyor. Ülkedeki aktivistler, yaşanan maddi sıkıntılar nedeniyle engelli çocuklara daha fazla hizmet ve destek verilmesini istiyor.

Aile, Dayanışma ve Sosyal Kalkınma Bakanı Besime el-Hakavi, daha önce yaptığı bir açıklamada, engelli vatandaşların hayat şartlarının düzeltilmesine katkı için bir dizi program hazırlandığını belirtmişti.

