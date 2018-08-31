TANCA (AA) - Fas'taki Afrikalı göçmenler, resmi makamların kendilerine yönelik gözaltı ve zorla başka kentlere gönderilme kampanyasını protesto için gösteri düzenledi.
Tanca kentinde toplanan 250'den fazla Afrikalı göçmen, Fas makamlarının bir süredir kendilerine yönelik gözaltı kampanyalarını ve zorla başka şehirlere gönderilmelerini protesto etti.
Çeşitli Afrika ülkelerinden göstericiler, Tanca Emniyet Müdürlüğü önüne kadar yürüyüşe geçti. "Gözaltılara hayır" sloganları atan eylemciler, Fas makamlarının kendilerine yönelik baskılarına tepki gösterdi.
Güvenlik güçleri, yolu kapatarak eylemcilerin emniyet müdürlüğüne ulaşmasına engel oldu.
Tanca'da farklı ülkelerden gelen yüzlerce Afrikalı bulunuyor. Bazıları kiralık evlerde kalırken, bazıları dağlık arazilerde kurdukları çadırlarda ikamet ediyor. Çoğunluğu çeşitli yollardan Avrupa'ya gitmeyi hayal ediyor.
Kentteki göçmenler, emniyet güçlerinin bir süredir kendilerine yönelik gözaltı kampanyası yürüttüğünü savunuyor.
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