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Fas'taki Filistin Çalışma Grubu: ABD'nin yerleşim birimleri kararı Netanyahu'ya hediye

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 18:25 | Son Güncelleme

Fas'taki Filistin Çalışma Grubu: ABD'nin yerleşim birimleri kararı Netanyahu'ya hediye

Fas'taki "Filistin için Ulusal Çalışma Grubu", ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine ilişkin kararına tepki gösterdi.

Ülkede Filistin'le ilgili çalışmalar yürüten dernekleri çatısı altında toplayan örgütten yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin, Yahudi yerleşim birimlerini yasal görme kararı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya verilen bir hediyedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin toprakları ile Golan Tepeleri'nin işgalini pekiştirdiği, İsrail'in daha çok Arap toprağı istila etme hevesini desteklediği" eleştirisine yer verildi.

Arap ülkelerinin de bu tür kararlar karşısında yeterli tepkiyi göstermediğine işaret edilen açıklamada, "Arap Birliği belki de kınama açıklaması yayımlamak için ABD'den yeşil ışık bekliyordur. Böyle bir açıklama yayımlansa bile bu, kağıt üstünde kalacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Fas Filistin

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