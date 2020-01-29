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Fas'taki siyasiler ve aktivistler Trump'ın sözde barış planına karşı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 16:19 | Son Güncelleme

Fas'taki siyasiler ve aktivistler Trump'ın sözde barış planına karşı

Fas'ta çok sayıda siyasetçi ve aktivist, Arap ve İslam dünyasına "ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planının başarısızlığa uğratılması için harekete geçilmesi" çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın dün Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna duyurmasının ardından, Faslı siyasiler ve aktivistler sosyal medya hesaplarından söz konusu planı reddettiklerini ifade eden paylaşımlarda bulundu.

Fas'taki koalisyon hükümetinin başını çeken Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Süleyman el-Umrani, partisinin sözde barış planını kabul etmediğini belirtti.

Söz konusu planın Filistin halkının hakları ve uluslararası toplumun kararlarına aykırı olduğunun altını çizen Umrani, "İsrail'in yerleşim politikalarının meşrulaştırılması kurumsal, ulusal, uluslararası ve halk olarak da reddedilmiştir." ifadesini kullandı.

Ülkedeki en önemli İslami cemaatlerden Adalet ve İhsan Hareketi yöneticisi Muhammed el-Hamdavi, ABD'nin sözde barış planı için "Bu plan Filistin'e karşı yeni bir düşmanlık olup, Siyonist işgalin bir diktesidir." ifadesini kullandı.

Hamdavi ayrıca tüm dünyada özgürlükten yana olan insanları plana karşı el ele vermeye çağırdı.

İsrail'le normalleşme karşıtı Fas Gözlemevi Başyazarı Aziz Hennavi de sözde barış planının Siyonist proje hamlesi olduğunu belirterek, "Bu, ihanet ve satılmışlık seviyesine düşen resmi Arap teslimiyeti bağlamında, Filistin davasından geriye kalan ayrıntıların da sonunun getirilmesi ve bölgedeki denklemden silinmesi yönünde bir çabadır." ifadesini kullandı.

Hennavi, müzakere seçeneğinin terk edilerek tüm şekilleriyle direniş seviyesinin yükseltilmesi gerektiğini kaydetti.

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Fas Rabat Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı

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