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Fas'taki tren kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 02:07 | Son Güncelleme

Kuneytıra-Rabat seferini yapan trenin devrilmesi sonucu ölenlerin sayısı 7'ye çıktı - Kazada yaralanan 125 kişinin tedavileri sürüyor

Fas'ta Kuneytıra-Rabat seferini yapan trenin devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Rabat İstinaf Mahkemesi Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, kazada ölenlerin sayısının 7'ye çıktığı, yaralanan 125 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Fas devlet televizyonu, ülkenin kuzeybatısındaki Kuneytıra ile başkent Rabat arasında sefer yapan bir trenin, Bouknadel beldesinde raydan çıkarak devrildiğini duyurmuştu. Haberde, olayda en az 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 86 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

Kraliyet Divanı ise kazanın nedenini belirlemek üzere inceleme başlatıldığını açıklamıştı.

Fas'taki tren kazası

- Kuneytıra-Rabat seferini yapan trenin devrilmesi sonucu ölenlerin sayısı 7'ye çıktı - Kazada yaralanan 125 kişinin tedavileri sürüyor

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Fas'ta tren kazası

Fas'ta tren kazası
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Fas'ta tren kazası

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Fas'ta tren kazası
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Fas'ta tren kazası

Fas'ta tren kazası
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Fas Kuneytıra ölümlü tren kazası Rabat tren kazası

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