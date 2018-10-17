Fas'taki tren kazası

Fas'ta Kuneytıra-Rabat seferini yapan trenin devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.
Rabat İstinaf Mahkemesi Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, kazada ölenlerin sayısının 7'ye çıktığı, yaralanan 125 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
Fas devlet televizyonu, ülkenin kuzeybatısındaki Kuneytıra ile başkent Rabat arasında sefer yapan bir trenin, Bouknadel beldesinde raydan çıkarak devrildiğini duyurmuştu. Haberde, olayda en az 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 86 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.
Kraliyet Divanı ise kazanın nedenini belirlemek üzere inceleme başlatıldığını açıklamıştı.
- Kuneytıra-Rabat seferini yapan trenin devrilmesi sonucu ölenlerin sayısı 7'ye çıktı - Kazada yaralanan 125 kişinin tedavileri sürüyor
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