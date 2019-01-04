Fas'tan, Batı Sahra uyarısı

Fas Hükümet sözcüsü Mustafa el-Halefi, "Ayrılıkçıların (Polisario Cephesi) provokasyonları kendilerini Birleşmiş Milletler ile karşı karşıya getirir. Çünkü BM Güvenlik Konseyi'nin bu konuda aldığı kararları açık ve nettir. Bu türden bir adım provokasyondur ve bölgedeki istikrarın tehdit edilmesi anlamına gelmektedir." dedi.

Hükümet sözcüsü el-Halefi, başkent Rabat'ta düzenlediği basın toplantısında, "Polisario Cephesi'nin tampon bölgeye doğru ilerlediği ve Guerguerat bölgesinden geçmesi planlanan uluslararası bir araba yarışını özellikle de Fas bayrağı taşıyan araçları hedef almakla tehdit ettiği" yönünde basında çıkan haberlere açıklık getirdi.

Halefi, "Ayrılıkçıların (Polisario Cephesi) provokasyonları kendilerini Birleşmiş Milletler (BM) ile karşı karşıya getirir. Çünkü BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) bu konuda aldığı kararları açık ve nettir. Bu türden bir adım provokasyondur ve bölgedeki istikrarın tehdit edilmesi anlamına gelmektedir." ifadesini kullandı.

Ayrılıkçıların bu yöndeki adımlarının onları uluslararası toplum ve BMGK kararlarıyla karşı karşıya getirdiğini aktaran Halefi, ateşkes anlaşmasından bu yana bu tür provokasyonlara karşı koyduklarını bildirdi.