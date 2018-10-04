Fas'tan BM'nin Batı Sahra sorunu görüşmelerine olumlu cevap

RABAT (AA) - Fas, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Batı Sahra Özel Temsilcisi Horst Köhler'in, Batı Sahra sorununu görüşmek üzere tarafları 4-5 Aralık tarihlerinde Cenevre'ye davet etmesine olumlu cevap verdi.

Fas Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halfi, başkent Rabat'ta düzenlediği basın toplantısında, Fas'ın, BM Özel Temsilcisi Köhler'den Batı Sahra konusuyla ilgili bir davet aldığını belirtti.

Cenevre'de yapılacak yuvarlak masa toplantısına Cezayir ve Moritanya'nın da katılması yönünde BM'den davet gittiğini ifade eden Halfi, söz konusu iki ülkeye gönderilen davete binaen ülkesinin görüşmelere katılım sağlaması yönünde olumlu cevap verdiğini dile getirdi.

Hükümet Sözcüsü Halfi, son olarak Batı Sahra sorununda Fas'ın egemenliği çerçevesinde özerklik teklifi dışında bir çözüm bulunmadığını da vurguladı.

Geçen eylül ayı sonlarında, Köhler'in Fas, Cezayir, Polisario Cephesi ve Moritanya'yı, 4-5 Aralık tarihlerinde Batı Sahra sorununu görüşmek üzere Cenevre'ye davet ettiği haberleri yer almıştı. Polisario Cephesi'nden de görüşmelere katılacağı konusunda açıklama yapılmıştı.