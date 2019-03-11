HABER

Fas'tan İİT ülkelerine "anlaşmazlıkların çözümü için diyalog" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 17:03 | Son Güncelleme

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 14. Konferansı Fas'ın başkenti Rabat'ta başladı

Fas, İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) üye ülkelere "anlaşmazlıkları geride bırakmak için diyalog" çağrısında bulundu.

Fas Meclis Başkanı El-Habib el-Maliki, başkent Rabat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 14. Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, "Anlaşmazlıkları diyalog ve ikna yoluyla çözüme kavuşturmamız gerekiyor." dedi.

İslam ülkelerinin daha önce görülmemiş sorunlarla karşı karşıya kaldığını söyleyen Maliki, bu sorunların uluslararası ve bölgesel meseleleri daha da karmaşık bir hale getirdiğini ifade etti.

- İSİPAB Genel Sekreteri'nden "birlik" vurgusu

İSİPAB Genel Sekreteri Muhammed Kureyşi Niyas da konferansın dünyada çatışmaların, despotizmin ve dışlamanın had safhaya ulaştığı bir ortamda düzenleniyor olduğuna dikkati çekti.

Niyas, "Müslümanlar adaletsiz bir dünya düzeninin tehditleriyle karşı karşıya bulunuyor. Müslümanların maruz kaldığı sıkıntıları kimse görmezden gelemez. Bu da haklı davalarımızı savunmak için birlik olmamızı gerektiriyor." diye konuştu.

Fas'ın başkenti Rabat'ta bugün başlayan ve Türkiye'nin de katılımcılar arasında yer aldığı İSİPAB 14. Konferansı'nın 4 gün sürmesi bekleniyor.

İslam ülkeleri arasında dayanışmanın arttırılması amacıyla kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)'nın parlamento ayağını oluşturan İSİPAB, 1999'da kuruldu. Merkezi İran'ın başkenti Tahran'da bulunan birliğin 54 üyesi bulunuyor.

PARTNERDerman aradı!Derman aradı!
RTEÜ ile TUSAŞ/TAI arasında protokol imzalandıRTEÜ ile TUSAŞ/TAI arasında protokol imzalandı
Bozbey, ‘Doğa Dostu Belediye Başkanı Taahhütnamesi’ni imzaladıBozbey, ‘Doğa Dostu Belediye Başkanı Taahhütnamesi’ni imzaladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyalog Fas İİT İSİPAB

En Çok Okunan Haberler

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

AK Parti'den 'Ezan'a saygısızlık' iddiaları hakkında açıklama

AK Parti'den 'Ezan'a saygısızlık' iddiaları hakkında açıklama

31 Mart yerel seçimi oy pusulaları belli oldu!

31 Mart yerel seçimi oy pusulaları belli oldu!

Mansur Yavaş'tan Ömer Çelik'in açıklamalarına jet yanıt

Mansur Yavaş'tan Ömer Çelik'in açıklamalarına jet yanıt

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Soylu: 6 yaşındaki masum çocukların eline silah vererek valilikleri altüst ederler

'6 yaşındaki masum çocuklara silah vererek...' Soylu'dan sert çıkış

17 yaşındaki Emirkan, okulun bahçesinde top oynarken öldü

Okul bahçesinde kahreden ölüm! Top oynuyordu ve...

Jet kazasında ölmüştü! Bir yıl sonra ortaya çıktı: Yürek yakan satırlar

Jet kazasında ölmüştü! Bir yıl sonra ortaya çıktı: Yürek yakan satırlar

Seyir halindeki tır yangında kül oldu

Seyir halindeki tır yangında kül oldu

'Herkes kavga ediyor' dedi, işyerine öyle bir yasak getirdi ki...

'Herkes kavga ediyor'! İşyerine öyle bir yasak getirdi ki...

Kafasını kesip kapıya asmıştı! Akılalmaz savunma

Kafasını kesip kapıya asmıştı! Akılalmaz savunma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.