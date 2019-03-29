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Fas'tan, Körfez ülkeleriyle koordinasyonda "istek" vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 00:31 | Son Güncelleme

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Körfez ülkeleriyle özellikle de Suudi Arabistan ve BAE ile koordinasyonun tek tarafın talebiyle değil iki tarafın isteğiyle olması gerektiğini söyledi

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Körfez ülkeleriyle özellikle de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile koordinasyonun tek tarafın talebiyle değil iki tarafın da isteğiyle olması gerektiğini belirtti.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Burita, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Kazablanka kentinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Burita, toplantıda, Körfez ülkeleriyle özellikle de Suudi Arabistan ve BAE ile koordinasyona devam etmeye hazır olduklarını belirterek, "Ancak bunu iki tarafın da istemesi gerek. Tek tarafın talebiyle olmamalı." ifadelerini kullandı.

Ayrıca bu koordinasyonun Orta Doğu ve Afrika'yla ilgili tüm önemli meseleleri kapsaması gerektiğini vurgulayan Burita, taraflar arasında böyle bir koordinasyona önem verilmesi gerektiğini kaydetti.

Ülkesinin Suudi Arabistan ve BAE ile tarihi, güçlü, stratejik ilişkilere önem verdiğini belirten Burita, bu ilişkileri koruma ve güçlendirme konusunda Fas tarafında daima istek olduğunu aktardı.

Burita, "Belki her konu üzerinde hemfikir olunmayabilir, bazı noktalarda görüş ayrılıkları olabilir. Dış politika, bir egemenlik politikasıdır. Fas dış politikası, bazı ilkeler ve prensipler üzerine kuruludur." değerlendirmesinde bulundu.

Fas ile Suudi Arabistan ve BAE arasında bir süredir soğuk rüzgarlar esiyor.

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Fas Körfez Rabat

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