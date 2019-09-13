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Fas'tan Netanyahu’nun "ilhak" vaadine kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 02:28 | Son Güncelleme

Fas'tan Netanyahu’nun "ilhak" vaadine kınama

RABAT (AA) - Fas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni "İsrail'e ilhak etme" vaadini şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun açıklamalarının, "tehlikeli bir şekilde gerginliği tırmandırma" anlamı taşıdığı ve "uluslararası yasa ve kararlara yönelik yeni bir ihlale işaret ettiği" belirtildi.

Söz konusu açıklamaların, "İsrail-Filistin sorununa kapsamlı ve adil bir çözüm bulunması için sarf edilen çabaları baltaladığı" ifade edilen açıklamada, Filistin halkına geçmişte olduğu gibi gelecekte de destek verileceği vurgulandı.

Açıklamada, "Filistinlilerin haklarına yönelik herhangi bir ihlalin kabul edilemez" olduğu da kaydedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinde 17 Eylül'de yapılacak erken seçimde yeniden iktidara gelmesi halinde "kısa süre içinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceği" vaadinde bulunmuştu.

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