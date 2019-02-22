Fas'tan uluslararası topluma İsrail'in ihlallerini durdurma çağrısı

Fas'ta Adalet ve İhsan Hareketine bağlı Ümmetin Meselelerine Yardım Heyeti, uluslararası topluma İsrail'in ihlallerine engel olma konusundaki sorumluluğunu yerine getirme çağrısı yaptı.

Heyet tarafından yapılan yazılı açıklamada, Arap dünyasında İsrail'le normalleşme olgusunun yaygınlık kazanmasına tepki gösterildi ve Mescid-i Aksa ile Kudüslülere destek amacıyla bugün "öfke cuması" ilan edilmesi istendi.

İsrail makamlarının, Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere Müslümanların kutsal saydığı mekanlara yönelik baskıcı ve ırkçı uygulamalarının kınandığı açıklamada, uluslararası topluma söz konusu uygulamaların önüne geçilmesi konusundaki sorumluluğunu yerine getirme çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca ABD öncülüğünde Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen konferansta İsrail'le yakınlaşma yönündeki gelişmelere dikkat çekildi.

ABD ve Polonya'nın öncülüğünde 13-14 Şubat’ta Varşova'da, dışişleri bakanları düzeyinde, "Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" başlıklı konferans düzenlenmişti.