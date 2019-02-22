HABER

Fas'tan uluslararası topluma "Mısır'daki idamları durdurun" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 22:02 | Son Güncelleme

Fas'taki Adalet ve İhsan Hareketi, uluslararası topluma Mısır'daki idamları durdurma çağrısı yaptı

Fas'ın en büyük İslami cemaati Adalet ve İhsan Hareketi, uluslararası topluma Mısır'daki idamları durdurma çağrısında bulundu.

Hareketten yapılan yazılı açıklamada, Mısır'da darbe karşıtı 9 gencin idam edilmesine tepki gösterilerek, uluslararası topluma bu idamlar karşısındaki suskunluğa son verme, yeni idamlara engel olmak için harekete geçme ve bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme çağrısı yapıldı.

"Dünya, Mısır'da darbe karşıtlarına yönelik adil yargılama şartlarından yoksun, hızlı ve toplu şekilde alınan idam kararlarını ve infazları garip bir suskunlukla izliyor." denilen açıklamada, "Uluslararası örgüt ve kurumlar, iki gün önce idam edilen 9 gencin, kendilerine yöneltilen suçlamaları itiraf etmeleri için işkenceye maruz kaldıklarını ortaya koydu." ifadeleri kullanıldı.

Başsavcı Hişam Berekat'a suikast davasında idama mahkum edilen 9 sanığın cezaları çarşamba günü infaz edilmişti.

Mısır Yargıtayı, 2015 yılında Berekat'a düzenlenen suikast davasında yargılanan 9 sanık hakkında verilen idam cezalarını Kasım 2018'de onaylamıştı. Sanıklar ise duruşma sırasında kendilerine yöneltilen suçlamaları reddederek, ifadelerinin işkenceyle alındığını belirtmişti.

- İdama mahkum edilen 50 sanık daha infaz bekliyor

Son idamlarla birlikte Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin göreve geldiği 8 Haziran 2014'ten bu yana Mısır'da idam edilenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

Haklarında idam kararı verilmiş ve bütün yargı yolları tükenmiş 50 sanık daha infazını bekliyor. Mısır yasalarına göre bu sanıklar hakkındaki tasarruf hakkı sadece Cumhurbaşkanı'na ait. Cumhurbaşkanı sanıklar hakkındaki idam hükmünün infazı için onay verme, idam cezalarını hafifletme veya af yetkisine sahip.

PARTNERAşk bitti ama izi kaldıAşk bitti ama izi kaldı
DÜZELTME - "TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, üniversitelilerle buluştu" başlıklı haberimizin spot, giriş ve içeriğindeki "517 öğrenci yurt dışına gönderilecek" ifadesi, "517 burs pozisyonu var" şeklinde değiştirilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlDÜZELTME - "TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, üniversitelilerle buluştu" başlıklı haberimizin spot, giriş ve içeriğindeki "517 öğrenci yurt dışına gönderilecek" ifadesi, "517 burs pozisyonu var" şeklinde değiştirilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayıml
"Üretici ne diyorsa o olacak""Üretici ne diyorsa o olacak"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fas idam mısır

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Muğla'da belediyeye tepki: Dinlemeyiz vurur geçeriz

Erdoğan'dan Muğla'da belediyeye tepki: Dinlemeyiz vurur geçeriz

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Rusya'dan flaş Venezuela iddiası!

Rusya'dan flaş Venezuela iddiası!

Usta sanatçı belediye başkan adayı oldu! İşte o ilçe...

Usta sanatçı belediye başkan adayı oldu! İşte o ilçe...

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süleyman Soylu 'İlk kez söylüyorum' deyip açıkladı! Bu sözler çok konuşulacak: Zehirli silah...

'İlk kez söylüyorum' deyip açıkladı! Bu sözler çok konuşulacak: Zehirli silah...

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki patlamadan acı haber! Yaralı uzman çavuş Mehmet Han şehit oldu

Kahreden haber geldi!

Reyhanlı saldırısının firari sanığı Aykan Hamurcu tutuklandı

Aykan Hamurcu tutuklandı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Kar yağışı ne zaman başlayacak?

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Ankara Garı saldırısının gerekçeli kararı açıklandı: Tüm toplum ve anayasal düzen hedef alındı

Cumhuriyet tarihinin en kanlı terör saldırısının gerekçeli kararı açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.