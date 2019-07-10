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Fasulye para edince çiftçiler tarlada mangal sefâsı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 09:28 | Son Güncelleme

Bursa’da, bu yıl ilk kez denenen yüksek verimi Solferina cinsi fasulyenin hasadına başlandı.

Fasulye para edince çiftçiler tarlada mangal sefâsı yaptı

Bursa’da, bu yıl ilk kez denenen yüksek verimi Solferina cinsi fasulyenin hasadına başlandı. Verimin yüksek olmasına sevinen çiftçiler tarlada mangal sefâsı yaptı.
Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Çeltikçi köyünde ilk kez ekilen Solferina cinsi fasulye, üreticinin yüzünü güldürdü. Çiftçiler tarlada mangal sefâsı yaparak rekoltenin yüksekliğini tebrik etti.
Konuyla ilgili açıklama yapan bir firmanın tedârik sorumlusu İsmail Kılıç, “Bu yıl Amerikan tohumu olan Solferina fasulyesini ektik. Herkes nasıl bir ürün çıkacağını ne kadar zamanda mahsûl alacağını merak ediyordu. Verim çiftçiyi de bizleri de mutlu etti. Çünkü hem yüksek verim hem de kaliteli ürün alırken, diğer çeşitlerden de zaman olarak erken mahsûl aldık” diye konuştu.
Kılıç, “Üreticilerimize hem ürünü daha iyi tanıtmak hem de onların mutluluğuna ortak olmak için mangal partisi düzenledik. üreticilerimizin bereketli bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum” dedi.

Fasulye para edince çiftçiler tarlada mangal sefâsı yaptı

Fasulye para edince çiftçiler tarlada mangal sefâsı yaptı

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