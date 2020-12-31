Fasya dokusu ne işe yarar? Fasya tedavi yöntemleri nelerdir?

Bedenimizin dışarıdan görünen kısmının iç organlar tarafından desteklendiği su götürmez bir gerçektir. Bedenimizin içerisinde kemikler, kaslar, iç organlar bazı dokular sayesinde birbirine tutunur. Bu noktada fasyanın önemi ortaya çıkar. Yazımızın devamını okuyarak bu hassas doku hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.
İnsan sağlığı yaşamın en önemli konularının başında gelir. Sağlık ise öncelikle vücudun iç ve dış organlarının sağlam çalışmasıyla ilgilidir. Bedenin içinde bu sağlamlığı oluşturan ve organları bir arada tutan bazı kaslar bulunur. Ancak kasların nasıl bir arada tutunabildiği merak konusudur. İşte burada fasya devreye girer. Derinin altında bulunan bu hücreler bütünü, konnektif, yani "bağ doku" denen liflerden meydana gelir. Dolayısıyla kendi içinde bütünlük oluşturan lifler; başta kasları, ardından iç organları ve kemikleri bir arada tutmaya yarar. Böylelikle tam ve sağlam bir vücuttan söz etmek mümkün hale gelir.
Fasya defekti nedir sorusunu yanıtlamadan önce bir tıp terimi olan "defekt"in ne anlama geldiğini açıklamak daha doğru olabilir. Tıpta "kusur, eksiklik, problem" anlamlarına gelen terim, fasya ile birleşerek karşınıza çıktığında dokuda oluşan sorunu ifade eder. Genellikle gözle görülür, dokunulduğunda hissedilebilir bir şişkinliğe sahip olan bu problem, fıtık rahatsızlıklarında ortaya çıkar. İçerideki fasyanın bazı dokular arasında sıkışması sonucu dışarıda şişkin bir görünüm oluşur. Sıklıkla sırt ve karın bölgelerinde rastlanır. Büyüklüğü ise rahatsızlığın boyutuna göre değişiklik gösterir. Fıtık problemlerinin genellikle yanlış hamleler ve gergin kaslar sonucu meydana geldiği bilinir. Bundan hareketle fasya defektinin de fıtıkla bağlantılı olduğu söylenebilir. Yani olası bir yanlış hamlede bu tür doku problemlerinin yaşanması mümkündür.
Vücutta doku defekti gibi bir problem meydana geldiğinde elbette tıpta bunun fasya tedavisi gibi çareleri vardır. Bunun haricinde bedenin yanlış hamleleri sonucu meydana gelen kas gerilmeleri de fasya bozukluklarına işaret eder. Eğer çok ciddi ve cerrahi müdahale gerektiren bir durum meydana gelmediyse doktorlar tarafından elle muayene yapılarak sorun giderilebilir. Bunun için vücuttaki yanlış yayılan kuvvet, doğru tedaviyle bedenin tamamına aktarılır. Yine çeşitli bedensel problemlerde olduğu gibi fasya bozukluğunda da gerekirse doktor tarafından hastaya egzersiz verilir. Buradaki egzersizin günlük olarak yapılan sporlardan farklı olduğunun bilinmesi önemlidir. Bu egzersizler doktorun önerileri doğrultusunda ve kendisinin kontrolünde gerçekleştirilen hafif hareketlerdir. Olası yanlış bir bedensel hareketin vücudu daha fazla zedeleyebileceği unutulmamalıdır.
Bu tedavide kullanılan çeşitli yöntemler maddeler halinde şöyle sıralanabilir:
Tüm bu yöntemlerin bir uzman doktor tarafından uygulanması önemlidir. Ancak bununla beraber bazı yöntemler vardır ki doktor kontrolünde olduğu takdirde hastanın kendisine uygulayabilmesi mümkündür. Köpük rulo ile tedavi buna örnek olarak gösterilebilir. Bu tür hastalıklar için egzersiz amacıyla satın alınabilen köpük rulo, doktorun önerdiği yollarda kişisel olarak uygulanabilir. Diğer yandan günlük hayatın içine sporu, hafif egzersizleri dahil etmeniz ruh ve beden sağlığınızı olumlu yönde etkileyecektir. Bedeni doğru kullanmanız da sorunların önüne geçmeniz bakımından önemlidir.
Dokularla ilgili yaşanan problemlerin her zaman gözle görülür belirtilerinin olmadığı bilinmelidir. Bedeninizin herhangi bir yerinde şişlik olmasa dahi vücudunuzda ciddi bir ağrı hissetmeniz, fasya bozukluklarına işaret ediyor olabilir. Bu yüzden vücudunuzu iyi tanımanız ve yaşam kalitenizi buna göre belirlemeniz önemlidir. Örneğin bedeniniz masabaşı çalışmalar için uygun olmayabilir. Böyle bir durumda uzun saatler kambur vaziyette çalışmanız fasyaları zorlar, istenmeyen gerilmeler oluşturur. Dolayısıyla fasya terapi uygulanması gerekebilir. Eğer çok ciddi problemler meydana gelmediyse tıbbi tedavi yerine, yine uzmanlar tarafından uygulanan terapiler fayda sağlayabilir. Buna destek olması amacıyla yine hayatınızdan egzersizi eksik etmemeniz beden sağlığı açısından önemlidir.
Bedende meydana gelen çeşitli doku problemleri için tedavi ve terapi uygulamaları olduğu gibi fasya masajı seçeneği de mevcuttur. Terapiyi ve masajı birbirinden ayıran çok ufak farklar vardır. Bedenin ihtiyacına göre her ikisi de uygulanabilir. Ancak masaj için vücutta herhangi bir problemin meydana gelmesine gerek yoktur. Hatta bu masajın, bedensel problemler, sakatlanmalar yaşanmaması adına özellikle uygulanması önerilir. Nitekim bu sayede beden gevşeme ve rahatlama imkanı bulur. Spor yaparken herhangi bir zorlanma, dolayısıyla zedelenme yaşanmaz. Masaj için özellikle bir masöze ya da masöre ihtiyacınız yoktur. Doğru hareketlerle, kendi kendinize masaj yapmanız mümkündür. Hatta fasya masaj toplarından yararlanma imkanınız da vardır. Vücudunuzda sık sık gerilme yaşanan bölgeler için masaj uygulayabilirsiniz. Doğru uygulamalarla bunu alışkanlığa dönüştürmeniz halinde daha sağlıklı bir bedene kavuşabilirsiniz.
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