Fasya dokusu ne işe yarar? Fasya tedavi yöntemleri nelerdir?

Bedenimizin dışarıdan görünen kısmının iç organlar tarafından desteklendiği su götürmez bir gerçektir. Bedenimizin içerisinde kemikler, kaslar, iç organlar bazı dokular sayesinde birbirine tutunur. Bu noktada fasyanın önemi ortaya çıkar. Yazımızın devamını okuyarak bu hassas doku hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. Fasya Nedir, Görevleri Nelerdir? İnsan sağlığı yaşamın en önemli konularının başında gelir. Sağlık ise öncelikle vücudun iç ve dış organlarının sağlam çalışmasıyla ilgilidir. Bedenin içinde bu sağlamlığı oluşturan ve organları bir arada tutan bazı kaslar bulunur. Ancak kasların nasıl bir arada tutunabildiği merak konusudur. İşte burada fasya devreye girer. Derinin altında bulunan bu hücreler bütünü, konnektif, yani "bağ doku" denen liflerden meydana gelir. Dolayısıyla kendi içinde bütünlük oluşturan lifler; başta kasları, ardından iç organları ve kemikleri bir arada tutmaya yarar. Böylelikle tam ve sağlam bir vücuttan söz etmek mümkün hale gelir. Fasya Defekti Nedir? Hangi Durumlarda Meydana Gelir? Fasya defekti nedir sorusunu yanıtlamadan önce bir tıp terimi olan "defekt"in ne anlama geldiğini açıklamak daha doğru olabilir. Tıpta "kusur, eksiklik, problem" anlamlarına gelen terim, fasya ile birleşerek karşınıza çıktığında dokuda oluşan sorunu ifade eder. Genellikle gözle görülür, dokunulduğunda hissedilebilir bir şişkinliğe sahip olan bu problem, fıtık rahatsızlıklarında ortaya çıkar. İçerideki fasyanın bazı dokular arasında sıkışması sonucu dışarıda şişkin bir görünüm oluşur. Sıklıkla sırt ve karın bölgelerinde rastlanır. Büyüklüğü ise rahatsızlığın boyutuna göre değişiklik gösterir. Fıtık problemlerinin genellikle yanlış hamleler ve gergin kaslar sonucu meydana geldiği bilinir. Bundan hareketle fasya defektinin de fıtıkla bağlantılı olduğu söylenebilir. Yani olası bir yanlış hamlede bu tür doku problemlerinin yaşanması mümkündür.

Fasya Tedavisi Hangi Durumda ve Nasıl Uygulanır? Vücutta doku defekti gibi bir problem meydana geldiğinde elbette tıpta bunun fasya tedavisi gibi çareleri vardır. Bunun haricinde bedenin yanlış hamleleri sonucu meydana gelen kas gerilmeleri de fasya bozukluklarına işaret eder. Eğer çok ciddi ve cerrahi müdahale gerektiren bir durum meydana gelmediyse doktorlar tarafından elle muayene yapılarak sorun giderilebilir. Bunun için vücuttaki yanlış yayılan kuvvet, doğru tedaviyle bedenin tamamına aktarılır. Yine çeşitli bedensel problemlerde olduğu gibi fasya bozukluğunda da gerekirse doktor tarafından hastaya egzersiz verilir. Buradaki egzersizin günlük olarak yapılan sporlardan farklı olduğunun bilinmesi önemlidir. Bu egzersizler doktorun önerileri doğrultusunda ve kendisinin kontrolünde gerçekleştirilen hafif hareketlerdir. Olası yanlış bir bedensel hareketin vücudu daha fazla zedeleyebileceği unutulmamalıdır. Fasyanın Tedavisinde Kullanılan Yöntemler Nelerdir? Bu tedavide kullanılan çeşitli yöntemler maddeler halinde şöyle sıralanabilir: Fizik tedavi

Kupa terapisiyle tedavi

Özel masaj yolları

Tetik nokta tedavisi

Doğru postür uygulaması ve eğitimi

Köpük rulo kullanılarak tedavi (Foam rolling)

Miyofasyal gevşetme Tüm bu yöntemlerin bir uzman doktor tarafından uygulanması önemlidir. Ancak bununla beraber bazı yöntemler vardır ki doktor kontrolünde olduğu takdirde hastanın kendisine uygulayabilmesi mümkündür. Köpük rulo ile tedavi buna örnek olarak gösterilebilir. Bu tür hastalıklar için egzersiz amacıyla satın alınabilen köpük rulo, doktorun önerdiği yollarda kişisel olarak uygulanabilir. Diğer yandan günlük hayatın içine sporu, hafif egzersizleri dahil etmeniz ruh ve beden sağlığınızı olumlu yönde etkileyecektir. Bedeni doğru kullanmanız da sorunların önüne geçmeniz bakımından önemlidir.