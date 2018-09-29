"FATF üyeliği olmadan nükleer anlaşmanın İran'a etkisi olmaz"

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Abbas Ahundi, nükleer anlaşmanın ekonomik etkilerini görebilmek için İran'ın mutlaka Mali Eylem Görev Gücü'ne (FATF) üye olması gerektiğini söyledi.

Bakan Ahundi, başkent Tahran'da katıldığı bir konferansta, ülkede tartışmalara neden olan FATF üyeliği ve nükleer anlaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Dönemin Ekonomi Bakanı tarafından 2008 yılında İran'ın FATF üyeliği için bir tasarı hazırlandığını ve o zamanki Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri'nin de bir mektup yazarak FATF üyeliğinin zaruri olduğunu bildirdiğini aktaran Ahundi, aradan 10 yıl geçmesine rağmen bu sorunun çözülemediğini ifade etti.

FATF'a karşı çıkan muhafazakâr kesimi eleştiren Ahundi, "Birileri görünürde devrim yanlısı konuşmalar yapıyor fakat bedelini İran halkı ödüyor." dedi.

Nükleer anlaşma imzalandığında siyasilerin dünya bankalarıyla bağlantı kurabilmek için bir sonraki adımın FATF üyeliği olduğunu bildiğini söyleyen Ahundi, "Ondan sonraki kazanımlar FATF meselesini çözme şartına bağlıydı. Çünkü FATF üyeliği gerçekleşmeden nükleer anlaşma hiçbir zaman etkili olamazdı. Şimdi de bu anlaşmanın ekonomik olarak etkili olabilmesi için FATF üyeliğinin sağlanması gerekiyor. FATF üyeliği olmadan nükleer anlaşmanın etkisi olmaz." diye konuştu.