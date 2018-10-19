FATF'den İran'a şubata kadar süre

PARİS (AA) - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bünyesinde kara paranın aklanması ve terör finansmanının engellenmesine yönelik faaliyetlerde bulunan Mali Eylem Görev Gücü (FATF), İran'a yapısal reformların hayata geçirilmesi için şubat ayına kadar süre verildiğini açıkladı.

FATF tarafından yapılan yazılı açıklamada, temmuz ayında İran'a yapılan uyarı hatırlatılarak, söz verilen eylem planının yürürlüğe konulması istendi.

Açıklamada, "İran'dan, bugünden itibaren Şubat 2019'a kadar, yasalarını FATF normlarına uygun hale getirmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verilerek, aksi durumda kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi için bu ülke hakkında yeni yaptırımlara başvurulacağı belirtildi.

Tahran yönetimi, FATF tarafından talep edilen reformlara yönelik bir dizi değişikliğe gitti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, geçen ay yaptığı bir konuşmada, "FATF yasası" olarak bilinen kara para aklama ve terörün finansmanının engellenmesine yönelik yasa tasarısının mecliste onaylanması gerektiğini savunarak, "FATF yasa tasarısının kabul edilmesi düşmanın bankacılık ve iş birliklerine yönelik bize karşı öne sürdüğü bahaneleri elinden alacaktır." sözlerine yer vermişti.