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"FATF'ı kabul etmek zorundayız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 13:36 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, AB'nin İran bankalarının swift sistemine entegre olması için FATF'ı şart koştuğunu belirterek üyelik tasarısının bir an önce kabul edilmesi gerektiğini söyledi

İSTANBUL (AA) - İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Avrupa Birliği'nin (AB) İran bankalarının swift sistemine entegre olması için FATF'ı şart koştuğunu belirterek, "FATF'ı kabul etmek zorundayız." dedi.

Fars Haber Ajansı'nın Tebriz Milletvekili Ahmed Ali Rızabeygi'nin açıklamalarında dayandırdığı habere göre, Zarif, mecliste düzenlenen kapalı oturumda, "Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu'nu (CFT) da kapsayan Kara Para Aklamanın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu'na (FATF) üyelik tasarısının bir an önce kabul edilmesi gerektiğini" söyledi.

Zarif, "Nükleer anlaşmanın kabulünden sonra diğer ülkelerle uluslararası ilişkilere imkan sağlayacak ikili parasal işbirliği sistemini gerçekleştiremedik. Bunu yapamadığımızı ve zamanın da daraldığını göz önüne alarak FATF konusunda bir an önce karar vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Yabancı ülkelerin İran'da FATF'a muhalefet eden kesimi "terörizmi desteklemekle" suçladığını ve bu durumun İran rejimine zarar verdiğini belirten Zarif, "Dört aylık sınırlama nedeniyle FATF'ı kabul etmek zorundayız. (Süreci hızlandırarak) FATF'ı kabul etmenin bedelini en aza indirmeliyiz." şeklinde konuştu.

- "AB, FATF'ı şart koşuyor"

FATF'a üyeliğin uluslararası bankacılık sistemiyle entegrasyona imkan sağlayacağını kaydeden Zarif, "AB, İran bankalarının swift sistemine entegre olması için FATF'ı şart koşuyor." dedi.

Söz konusu oturumda Zarif'in "tasarının kabulü halinde uluslararası bankacılık işlemlerinin kolaylaşacağına yönelik garanti vermemesi" FATF'a muhalif milletvekillerince eleştirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi İran'ın uluslararası bankalar aracılığıyla para transferini gerçekleştirmesini zorlaştırdı. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti ve reformistler, FATF'a üyeliğin ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik sorunların çözülmesine yardımcı olacağını düşünürken muhafazakar kanat ise söz konusu üyeliğin Hizbullah ve Ensarullah gibi örgütlere desteği ve Devrim Muhafızları'nın dış operasyonlarını engellemesinden endişe ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
FATF İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif swift sistemi

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