İSTANBUL (AA) - İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Avrupa Birliği'nin (AB) İran bankalarının swift sistemine entegre olması için FATF'ı şart koştuğunu belirterek, "FATF'ı kabul etmek zorundayız." dedi.

Fars Haber Ajansı'nın Tebriz Milletvekili Ahmed Ali Rızabeygi'nin açıklamalarında dayandırdığı habere göre, Zarif, mecliste düzenlenen kapalı oturumda, "Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu'nu (CFT) da kapsayan Kara Para Aklamanın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu'na (FATF) üyelik tasarısının bir an önce kabul edilmesi gerektiğini" söyledi.

Zarif, "Nükleer anlaşmanın kabulünden sonra diğer ülkelerle uluslararası ilişkilere imkan sağlayacak ikili parasal işbirliği sistemini gerçekleştiremedik. Bunu yapamadığımızı ve zamanın da daraldığını göz önüne alarak FATF konusunda bir an önce karar vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Yabancı ülkelerin İran'da FATF'a muhalefet eden kesimi "terörizmi desteklemekle" suçladığını ve bu durumun İran rejimine zarar verdiğini belirten Zarif, "Dört aylık sınırlama nedeniyle FATF'ı kabul etmek zorundayız. (Süreci hızlandırarak) FATF'ı kabul etmenin bedelini en aza indirmeliyiz." şeklinde konuştu.