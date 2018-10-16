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Fatih Altaylı açıkladı: Dün Aykut Erdoğdu beni aradı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 08:04 | Son Güncelleme

İGA CEO’su ile yaptığı röportaj sonrası gündem olan Fatih Altaylı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nuın kendisini aradığını açıkladı. Erdoğdu'ya sert ifadelerle yüklenen Altaylı, 'Sayın Aykut Erdoğdu emin olsun ki, beni kimse kullanamaz. Ne onun partisi ne de başka bir parti. Zaten o yüzden kimse beni sevmez. Umurumda mı? Emin olun hiç değil.' ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı açıkladı: Dün Aykut Erdoğdu beni aradı!

Geçtiğimiz günlerde İGA CEO’su ile konuşan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, kendisine “Sizi kullandılar” diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'ya tepki gösterdi. Fatih Altaylı, "Kimse beni sevmez" başlığıyla yayımlanan yazısında "Türkiye'de artık her şey şirazesinden çıktı. İzan mizan kalmadı. Keza akıl da" ifadesine yer verdi.

Dün Aykut Erdoğdu'nun telefonla kendisini aradığını aktaran Altaylı, "3. Havalimanı ile ilgili olarak İGA CEO'sunun aktardıklarını kaleme almıştım, onlara itirazları varmış. Elbette olacaktır. 'Sizi kullandılar' diyor Aykut Erdoğdu. 'Aykut Bey, ben İGA CEO'sunun söylediklerini aktardım. Bunlar doğrudur veya yanlıştır demedim' dedim" diye devam etti.

Altaylı, Erdoğdu'nun kendisine yönelttiği itirazları şöyle sıraladı:
— İhaleden sonra ihale koşulları üstlenici lehine değişti. Bu ihaleyi geçersiz kılar.

— Teslim süresi geçti, kira işlemeye başlamalıydı.

— İlk iki yıl 1 milyar avro yerine 350 milyon kira alınacakmış. Bu ihale koşullarına aykırıdır.

— Bitim süresi gecikince gecikmeyi sözleşmeye eklemişler gibi görünüyor. Bu da ihaleye ve YİD'e aykırı.

— Biz bunları dile getirince sanki iş yapılmasına karşı çıkıyormuşuz gibi algılanıyor. Biz iş yapılmasına, yatırım yapılmasına karşı değiliz ama her şeyin hukuka, hakka, usule uygun yapılmasını istiyoruz.

— Bu işi takip ettiğim ve usulsüzlükleri dile getirdiğim için 11 ay hapse mahkum oldum. Üstelik de dokunulmazlığım olduğu halde ama biz ne olursa olsun haksız, hukuksuz her şeyi takip etmeye devam edeceğiz.

'ZATEN BENİ KİMSE SEVMEZ'

Söz konusu aktarımdan sonra "Ben bir gazeteci olarak İGA CEO'su Samsunlu'nun söylediklerini aktardım" diyen Altaylı, sözlerine şöyle devam etti:

— Lütfen şunu hatırlasın herkes. Zaman zaman çeşitli kişilerle röportaj yapıyoruz, söylediklerini aktarıyoruz.
Bu ne o söylenenlere kefil olduğumuz ne de karşı olduğumuz anlamına geliyor. Sadece "Aktarıcıyız" Söylenenleri tarihe not düşüyoruz. Mesela ben yazmış olmasam ilk iki yıl için kiranın 350 milyon avroya düştüğünü bilmeyecekti Aykut Bey dahil hiç kimse. Şahsi kanaatlerimi zaten yazdım.

— "Bu havalimanı yarım yamalak bir halde açılmamalı, terminal ve pistler bitmiş ama ortalık bir şantiye halinde. Böyle bir açılış moral bozar" dedim. Nitekim hafta sonunda sosyal medyada 3. Havalimanı'nın çatısının terminalin içine aktığı görüntüler ortalığa saçıldı.

— Sayın Aykut Erdoğdu emin olsun ki, beni kimse kullanamaz. Ne onun partisi ne de başka bir parti. Zaten o yüzden kimse beni sevmez. Umurumda mı? Emin olun hiç değil.


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı İGA CHP Aykut Erdoğdu

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
fatih altaylı sen kullanilmiyordun cunku sen akp iktidarinin ibrikçisisin alo fatihleri senin ismarlama habererini unutmadik
sen değil miydin anket sonuçlarını maniple eden sonrada üzerimizde baskı vardı bize tecavüz ettiler diyen. kullandılar seni fatih
gazeteci değil yalaka bunlar
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