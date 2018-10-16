Fatih Altaylı açıkladı: Dün Aykut Erdoğdu beni aradı!

Geçtiğimiz günlerde İGA CEO’su ile konuşan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, kendisine “Sizi kullandılar” diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'ya tepki gösterdi. Fatih Altaylı, "Kimse beni sevmez" başlığıyla yayımlanan yazısında "Türkiye'de artık her şey şirazesinden çıktı. İzan mizan kalmadı. Keza akıl da" ifadesine yer verdi.

Dün Aykut Erdoğdu'nun telefonla kendisini aradığını aktaran Altaylı, "3. Havalimanı ile ilgili olarak İGA CEO'sunun aktardıklarını kaleme almıştım, onlara itirazları varmış. Elbette olacaktır. 'Sizi kullandılar' diyor Aykut Erdoğdu. 'Aykut Bey, ben İGA CEO'sunun söylediklerini aktardım. Bunlar doğrudur veya yanlıştır demedim' dedim" diye devam etti.

Altaylı, Erdoğdu'nun kendisine yönelttiği itirazları şöyle sıraladı:

— İhaleden sonra ihale koşulları üstlenici lehine değişti. Bu ihaleyi geçersiz kılar.

— Teslim süresi geçti, kira işlemeye başlamalıydı.

— İlk iki yıl 1 milyar avro yerine 350 milyon kira alınacakmış. Bu ihale koşullarına aykırıdır.

— Bitim süresi gecikince gecikmeyi sözleşmeye eklemişler gibi görünüyor. Bu da ihaleye ve YİD'e aykırı.