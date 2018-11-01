Fatih Altaylı, Ankara'yı sarsan olayı yazdı! Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi hapisten çıkaran AK Partili...

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi eski savcı Zekeriya Öz'ün gizli tanığı, uyuşturucu Baronu Naci Şerif Zindaşti ve 3 adamı 19 Ekim'de tahliye edildi. Cinayetler ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla soruşturulan ve ABD konsolosluk görevlisi Metin Topuz'la irtibatlı olan Zindaşti'nin serbest kalmasına savcı itiraz etti, yeniden yakalama kararı çıkarıldı ancak baron ve 3 adamının firar ettiği ortaya çıkmıştı. Emniyet yetkilileri Zindaşti ve 3 adamının resmi kayıtlarda yurt dışına çıktığına dair bir ize ulaşamadıklarını ancak yasadışı yollardan yurt dışına firar ettiğini değerlendiriyor.

Fatih Altaylı, Naci Zindaşti'yle ilgili Ankara'da siyasi kulislerde konuşulan bir iddiayı ortaya atarak şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili okurlar, gelin bugün biraz “eski moda” gazetecilik yapalım, ne dersiniz? Ama önce size bir soru sorayım: Naci Zindaşti adını hiç duydunuz mu? Duymamış olanlar için biraz anlatayım.

İranlı Naci Şerifi Zindaşti ismi ilk olarak, 24 Eylül 2007'de Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonda 75 kilo eroinle yakalanıp tutuklanmasıyla gündeme geldi. Zindaşti aynı yıl Zekeriya Öz’e bir ifade verdi ve bu ifade sonrasında “gizli tanık” olmak şartıyla serbest bırakıldı.