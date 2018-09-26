Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim!

"Ayılık yaptım" diyen Altaylı, "Çevreme verdiğim rahatsızlık için bir kez daha özür dilerim" diye yazdı. Altaylı bugünkü yazısının ilgili bölümünde uçakta yediği kebaba ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Bakan Mehmet Ersoy’la yaptığımız Güneydoğu turundan ben birkaç saat daha erken ayrılmak zorunda kaldım.

Akşam yapay zekayı konuşacağımız Teke Tek Özel vardı. Bu yüzden de Gaziantep’e gelir gelmez hemen uçağa koştum.

Hal böyle olunca da gastronomi başkentimiz Gaziantep’in şahane yemeklerini tatmaya fırsat bulamadım.

Her ne kadar Gaziantep’i kebap kenti olarak görenlerden değilsem de, bu kentin asıl güzel tarafının muazzam ev yemekleri olduğunu bilsem de, İmam Çağdaş’ta yenilecek bir kebabı da, sevgili Burhan Çağdaş’la kucaklaşmayı da yaşlı gözlerle kaçırdım.

Ama kaçırmamışım.

Sağ olsunlar, ben uçağa binerken elime bir paket tutuşturdular.

Uçağa bindiğimde bir de ne göreyim.

İçinde kebaplar.

Beklesek soğuyacak yenmeyecek.

Hazır uçağın kapısı da kapatılmadan yiyeyim bari dedim.

Bir ayılık yaparak kebabı koltukta mideye indirdim.

Çevreme verdiğim rahatsızlık için bir kez daha özür dilerim."

