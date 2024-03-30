Fatih Altaylı 'Ben Şükrü Genç’i yolda görsem elini sıkmam' demişti! Sarıyer'den bağımsız aday olan Genç'i programına konuk aldı, sebebini böyle açıkladı

Gazeteci Fatih Altaylı, Sarıyer’de aday gösterilmeyince istifa edip bağımsız aday olan Şükrü Genç’i geçtiğimiz günlerde YouTube kanalındaki programında sert sözlerle eleştirmişti. Altaylı "Şükrü Genç 3 dönem belediye başkanlığı yaptı. Herkesin de saygı duyduğu efendi beyefendi adam. Dördüncü dönemde de diyorlarki 'Siz yapmayın'. Yaptırmalıdığın anda CHP'nin karşısına geçip bağımsız aday. Ne o CHP'yi seçtirmemek. Şükrü Genç'i bir yerde görsem elini sıkmam

yüzüne bakmam" ifadelerini kullanmıştı. Altaylı bu yayından yaklaşık 2 hafta sonra Şükrü Genç'i programında konuk etti.

"AĞIR BİR ŞEKİLDE ELEŞTİRMİŞTİM"

Fatih Altaylı, Şükrü Genç'i konuk etmesini böyle açıkladı. İşte Altaylı'nın sözleri;

"Sarıyer'de 3 dönem belediye başkanlığı yaptı. Oldukça da başarılı bir belediye başkanlığı yaptı halk tarafından da seviliyordu. CHP'de de özellikle yerel siyasette herkesin 'ağabey' dediği çok değerli bir isimdi. Ancak bu seçimlerde aday gösterilmedi. Aday gösterilmeyince son derece kızdı ve bağımsız aday oldu.

Ben de kendisini geçen programlarda sert bir biçimde hatta sertten de öte ağır bir biçimde eleştirdim. O da beni aradı 'Bir dakika haklı olabilirsiniz haksız da olabilirsiniz bir beni dinlemelisiniz' dedi. Ben de 'Başkan neyi dinleyeceğim yaptığın ortada' dedim, 'Yine de anlatayım' dedi. Özellikle Sarıyer çevresine yaptığı hizmetleri ben çok takdir ediyorum."







