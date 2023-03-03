Fatih Altaylı canlı yayında açıkladı: Mansur Yavaş ile görüştüm aday olarak çıkma ihtimali...

Seçimleri kısa bir süre kala Meral Akşener'in altılı masayı sarsan 'Cumhurbaşkanı adaylığı' çıkışının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ne yapacağı merak konusu oldu. HaberTürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu canlı yayına katılan gazeteci Fatih Altaylı da Yavaş ve İmamoğlu'yla ilgili açıklamalar yaptı.

"MANSUR YAVAŞ'LA GÖRÜŞTÜM"

Ersoy'un "Sayın İmamoğlu yada Yavaş'la görüştünüz mü?' sorusunu yanıtlayan Altaylı şu ifadeleri kullandı.

"Ben Mansur Yavaş'la konuştum. Sayın Yavaş'ın aday olarak çıkma ihtimali sıfırın da altında. Bir kaç saat önce konuştum. Pazartesi günü Meral Akşener, Salı günü de Mansur Yavaş programıma konuk olacaktı. Yavaş bana tartışmaların ortasında hiç bir şekilde yer almak istemediğini, tavrını daha önce açıklamış olduğunu, bu yüzden de bu ortamda televizyona çıkmasının doğru olmadığını söyledi. Sayın Yavaş bu çağrıya asla tamam demedi. Mansur Yavaş'ın tavrı baştan beri belliydi. Yavaş, 'Ben CHP'Li bir belediye başkanıyım, ben altılı masa dışında birisi beni aday gösterirse çıkmam mesajını uzun süredir veriyordu, yine aynı noktada. İmamoğlu ile görüşmedim, ama onun da farklı bir noktada olmadığını düşünüyorum."

"BÜTÜN MASA YANLIŞ YAPTI"

"Bütün bu meseleyi son ana bırakmak başlı başına bir sorundu. Masanın bu işe bugüne kadar bırakmış olması nedeniyle de hepsinin yanlış içerisinde olduğunu düşünüyorum. Herkeste bir karamsarlık görüyorum. Ama ben hiç bu kanaatte değilim. Bir kaç gün öncesinden çok daha kötü durumda yada içinden çıkılmaz bir durumda değiliz. Meral Akşener'in bu seçim sonuçlarını doğrudan etkilemesi için bütün oy bloğuyla karşı ittifaka geçmesi lazım. Ama bu durumda oy oranında büyük düşüş yaşar. Akşener muhalefetteyken büyük bir güçtür. Meral Akşener yeni bir oyun kurmaya çalışıyor. Henüz daha siyasette oyun bitmiş değil. Kimse ne hiç kimse son kozunu oynadı, ne de hesaplar değişti. Sadece hesaplama yöntemini farklılaştıracak bir durum ortaya çıktı. Ayın 12'sine kadar beklememiz herkesin soğuk kanlılığını koruması lazım. Sadece oyun değişti."

"EKREM İMAMOĞLU ANKARA'YA GİDİYOR"

Gazeteci Candaş Tolga Işık da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'ya doğru yola çıktığını ifade etti. Işık, "Ekrem İmamoğlu an yolda Ankara'ya gidiyor. Önce Mansur Yavaş'la görüşecek ardından da CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile..." dedi.



