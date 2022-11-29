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Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi! "Zor tutuyorum kendimi" dedi ve ekledi: Aylardır taksiye binemiyorum

29.11.2022 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Fatih Altaylı, canlı yayında İstanbul'daki taksi sorunuyla ilgili küplere bindi. Moderatörlüğünü yaptığı programda İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ve İBB Meclisi Trafik ve Araştırma Komisyonu üyesi Gencay Özcan'ı konuk eden Altaylı, taksi bulamadığını ifade ederek, "O kadar sinirleniyorum. Taksici, bana b.ka bakar gibi bakıyor." dedi.

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi! "Zor tutuyorum kendimi" dedi ve ekledi: Aylardır taksiye binemiyorum

Habertürk ekranlarında canlı yayınlanan 'Teke Tek' programında İstanbul'daki taksi krizi masaya yatırıldı. Fatih Altaylı'nın moderatörlüğünü yaptığı programa İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ve İBB Meclisi Trafik ve Araştırma Komisyonu üyesi Gencay Özcan katıldı.

Fatih Altaylı canlı yayında sinirlendi: Car car konuşuyorsun Fatih Altaylı canlı yayında sinirlendi: Car car konuşuyorsun

Özkan ile Aksu'nun tartışması sırasında, kendisinin de taksi bulamadığını ifade eden Fatih Altaylı sinirlerine hakim olamadı.

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"BİR TAKSİNİN CAMINI KIRMAK İSTİYORUM"

Altaylı konuşmasında, "Ben aylardır taksiye binemiyorum. Taksicilerin bana zavallı, ezik gibi bakması nedeniyle bir gün elime odun alıp bir taksinin camını kırmak istiyorum. Zor tutuyorum kendimi, o kadar sinirleniyorum. Taksici, bana b.ka bakar gibi bakıyor." ifadelerini kullandı.

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