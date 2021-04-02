Fatih Altaylı'dan Abdulkadir Selvi'ye Selahattin Demirtaş tepkisi

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin yazısına ilişkin olarak, dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Selvi'nin "Selahattin Demirtaş’ta eksik olan bir şey var, o da yeterince cesur olmaması" ifadelerini köşesine taşıyan Altaylı "bugünün fıkrası" diye yazdı. Altaylı, 'fıkranın' komik ama güldürücü olmadığını savundu.

NE OLMUŞTU?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın önerilerinin siyasette karşılık bulduğunu belirterek, "demokrasi ittifakı" çıkışını köşesine taşımıştı.

Selvi, yazısının devamında "Selahattin Demirtaş’ta eksik olan bir şey var, o da yeterince cesur olmaması" görüşünü savundu.

