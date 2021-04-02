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Fatih Altaylı'dan Abdulkadir Selvi'ye Selahattin Demirtaş tepkisi

02.04.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Selahattin Demirtaş' yazısı gazeteciler Fatih Altaylı ile Abdulkadir Selvi'yi karşı karşıya getirdi. Selvi'nin Demirtaş ile ilgili kullandığı ifadeleri bugünkü köşesine taşıyan Altaylı, "bugünün fıkrası" ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı'dan Abdulkadir Selvi'ye Selahattin Demirtaş tepkisi

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin yazısına ilişkin olarak, dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Selvi'nin "Selahattin Demirtaş’ta eksik olan bir şey var, o da yeterince cesur olmaması" ifadelerini köşesine taşıyan Altaylı "bugünün fıkrası" diye yazdı. Altaylı, 'fıkranın' komik ama güldürücü olmadığını savundu.

NE OLMUŞTU?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın önerilerinin siyasette karşılık bulduğunu belirterek, "demokrasi ittifakı" çıkışını köşesine taşımıştı.
Selvi, yazısının devamında "Selahattin Demirtaş’ta eksik olan bir şey var, o da yeterince cesur olmaması" görüşünü savundu.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı Selahattin Demirtaş

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