Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak sahte diploma iddiası! TRT temsilcisinden sonra genel başkan yardımcıları gündemde: "Pek çoğu bu işlerden faydalandı"

Kıbrıs'ı sarsan diploma olayı Türkiye'de de büyük ses getirdi. Gazeteci Fatih Altaylı hiç şaşırtıcı bulmadığını söylediği bu durumun Türkiye'de de geçerli olduğunu öne sürüp iktidara yakın partileri işaret etti.

TRT Lefkoşa temsilcisi Sefa Karahasan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nden aldığı sahte diploma nedeniyle geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. Bir dönem üniversitenin mütevelli heyeti üyesi olan Karahasan'ın tutuklanmasının ardından gazeteci Fatih Altaylı, Youtube hesabından çarpıcı iddialar dile getirdi.

"HANGİ SİYASİ PARTİ MENSUBUNUN EŞİYLE BAĞLANTILI OLDUĞU GİZLİ DEĞİL"

Kişi veya parti ismi vermeyeceğini belirten Altaylı "Bu üniversitenin hangi siyasi parti mensubunun eşiyle bağlantılı olduğuna bir bakılsın; gizli bir şey değil, açık bilgi" dedi.

Altaylı 600'e yakın sahte diploma verildiği iddiasına değinerek şöyle devam etti:

"Bu sahte diplomalarla ilgili soruşturma yürütülür, kimin sahte diploma aldığı meselesinin üzerine gidilirse Ankara'da bugün pek çok siyasi partinin önemli ismi, hatta bunların bazılarının iktidar ya da iktidara yakın partiler olduğu kısa sürede ortaya çıkacaktır. Hangi önemli isimlerin, hangi kıymetli isimlerin, hangi değerli isimlerin, hangi genel başkan yardımcılarının o üniversiteden diplomaları olduğuna şöyle bir bakılırsa pek çok şey açığa çıkar."

"HİÇ ŞAŞIRTICI DEĞİL"

"Bunların hiçbir tanesi Türkiye'deki bazı insanlar için şaşırtıcı değil. Tam aksine Türkiye'de pek çokları, özellikle Ankara siyasetinde etkin bazı siyasi partilerde önemli pozisyondan pek çok kişi bu işlerden faydalandılar; diplomalar aldılar, sahte diplomalar aldılar, o diplomalarla kamuda görevler yaptılar, siyasette yükseldiler ya da siyasette kullandılar diplomalarını. Hiç şaşırtıcı değil."

"İPİ ÇEKERSEN DONSUZ KALIRLAR"

"İpi çekersen Ankara'da pek çok kişi bırak kazağı, donsuz kalır. Yeter ki birisi o ipi yeterince çeksin. "Herkes doktor ya! Nerede abuk sabuk üniversite, adı sanı geçmeyen, ilk defa duyduğunuz garip garip üniversite, veya belli yerlerde çok duyduğun ama normalde herhangi bir hakiki işte rastlamadığın pek çok üniversite doktoralar dağıtıyor. Böyle olduğunda ülkeler dandik hale geliyo, yani bu kadar dandik diplomanın olduğu yerde senin ülken de dandik hale geliyor."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





