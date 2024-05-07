HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak sahte diploma iddiası! TRT temsilcisinden sonra genel başkan yardımcıları gündemde: "Pek çoğu bu işlerden faydalandı"

Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak sahte diploma iddiası! TRT temsilcisinden sonra genel başkan yardımcıları gündemde: "Pek çoğu bu işlerden faydalandı"

07.05.2024 09:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT Lefkoşa temsilcisi Sefa Karahasan'ın sahte diploma nedeniyle tutuklanması sonrası yenilir yutulur cinsten olmayan bir iddia da Türkiye'deki siyasi partilerin genel başkan yardımcıları için gündeme geldi. Özellikle iktidara yakın partilerin önde gelen isimlerinin yine aynı üniversiteden diplomaları olduğuna dikkat çeken gazeteci Fatih Altaylı, "Özellikle Ankara siyasetinde etkin bazı siyasi partilerde önemli pozisyondan pek çok kişi bu işlerden faydalandı" diye konuştu.

Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak sahte diploma iddiası! TRT temsilcisinden sonra genel başkan yardımcıları gündemde: "Pek çoğu bu işlerden faydalandı"

Kıbrıs'ı sarsan diploma olayı Türkiye'de de büyük ses getirdi. Gazeteci Fatih Altaylı hiç şaşırtıcı bulmadığını söylediği bu durumun Türkiye'de de geçerli olduğunu öne sürüp iktidara yakın partileri işaret etti.

fa

TRT Lefkoşa temsilcisi Sefa Karahasan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nden aldığı sahte diploma nedeniyle geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. Bir dönem üniversitenin mütevelli heyeti üyesi olan Karahasan'ın tutuklanmasının ardından gazeteci Fatih Altaylı, Youtube hesabından çarpıcı iddialar dile getirdi.

sk2

"HANGİ SİYASİ PARTİ MENSUBUNUN EŞİYLE BAĞLANTILI OLDUĞU GİZLİ DEĞİL"

Kişi veya parti ismi vermeyeceğini belirten Altaylı "Bu üniversitenin hangi siyasi parti mensubunun eşiyle bağlantılı olduğuna bir bakılsın; gizli bir şey değil, açık bilgi" dedi.

Altaylı 600'e yakın sahte diploma verildiği iddiasına değinerek şöyle devam etti:

"Bu sahte diplomalarla ilgili soruşturma yürütülür, kimin sahte diploma aldığı meselesinin üzerine gidilirse Ankara'da bugün pek çok siyasi partinin önemli ismi, hatta bunların bazılarının iktidar ya da iktidara yakın partiler olduğu kısa sürede ortaya çıkacaktır. Hangi önemli isimlerin, hangi kıymetli isimlerin, hangi değerli isimlerin, hangi genel başkan yardımcılarının o üniversiteden diplomaları olduğuna şöyle bir bakılırsa pek çok şey açığa çıkar."

2954fd743fc7aa0c8787c362351ae5c7

"HİÇ ŞAŞIRTICI DEĞİL"

"Bunların hiçbir tanesi Türkiye'deki bazı insanlar için şaşırtıcı değil. Tam aksine Türkiye'de pek çokları, özellikle Ankara siyasetinde etkin bazı siyasi partilerde önemli pozisyondan pek çok kişi bu işlerden faydalandılar; diplomalar aldılar, sahte diplomalar aldılar, o diplomalarla kamuda görevler yaptılar, siyasette yükseldiler ya da siyasette kullandılar diplomalarını. Hiç şaşırtıcı değil."

thumbs_b_c_06fcfb96e323399b5be4e2f4bec22766

"İPİ ÇEKERSEN DONSUZ KALIRLAR"

"İpi çekersen Ankara'da pek çok kişi bırak kazağı, donsuz kalır. Yeter ki birisi o ipi yeterince çeksin. "Herkes doktor ya! Nerede abuk sabuk üniversite, adı sanı geçmeyen, ilk defa duyduğunuz garip garip üniversite, veya belli yerlerde çok duyduğun ama normalde herhangi bir hakiki işte rastlamadığın pek çok üniversite doktoralar dağıtıyor. Böyle olduğunda ülkeler dandik hale geliyo, yani bu kadar dandik diplomanın olduğu yerde senin ülken de dandik hale geliyor."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsrail, Refah'ta askeri operasyona başladı!İsrail, Refah'ta askeri operasyona başladı!
Elindekileri fırlatıp birden ayağa kalktı! Acil reklama gidildiElindekileri fırlatıp birden ayağa kalktı! Acil reklama gidildi
1 milyondan fazla ele geçirildi! 363 kişi yakalandı1 milyondan fazla ele geçirildi! 363 kişi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı kktc trt sahte diploma
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücrete ara zamda kapı bir kere daha kapandı!

Asgari ücrete ara zamda kapı bir kere daha kapandı!

Her şey ortaya çıktı! F.Bahçe'de oyuncular arası gerginlik... 'Yıldız isim kapıları tekmeledi'

Her şey ortaya çıktı! F.Bahçe'de oyuncular arası gerginlik... 'Yıldız isim kapıları tekmeledi'

"CHP'ye bomba transfer" diyerek duyurdu

"CHP'ye bomba transfer" diyerek duyurdu

Eşini ve 5 yaşındaki çocuğunu öldürüp intihar etti

Eşini ve 5 yaşındaki çocuğunu öldürüp intihar etti

Gelinin duvağını toplamaya çalıştığı sırada maganda kurşunuyla vuruldu!

Gelinin duvağını toplamaya çalıştığı sırada maganda kurşunuyla vuruldu!

Rusya'dan gerilimi artıracak açıklama: 'Askeri unsurları vururuz'

Rusya'dan gerilimi artıracak açıklama: 'Askeri unsurları vururuz'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Modadan teknolojiye Anneler Günü'ne özel indirimler burada

Modadan teknolojiye Anneler Günü'ne özel indirimler burada

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Klasik ve spor kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak!

Klasik ve spor kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.