Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak sözler: Trump'a müteşekkirim

Fatih Altaylı dünkü yazısında, "Trump’a minnettarım. Kötü komşu insanı ev sahibi yaparmış.
Durum tam oturmuyor ama olsun. Trump da bizi Avrupa’ya yaklaştırdı ya o bana yeter.
Benim için ABD ne kadar kaba saba, tatsız tuzsuz, görgüsüz, cahil bir ülke ise Avrupa da bir o kadar medeniyet demektir. " ifadelerini kullanmıştı. Altaylı bugün de ABD ile ilgili görüşlerini sürdürdü.
Altaylı'nın yazısının ilgili kısmı şöyle;
Dün dedim ya, “Trump’a müteşekkirim” diye.
Çok haklıymışım.
3 yıldır bir araya gelmeyen bir grup vardı.
Avrupa Birliği ile ilgili yapılması gereken reformları izlemekle görevli “Reform İzleme Grubu” diye çeşitli bakanlıklardan oluşan bir grup.
Bu grubun üyesi bakanlar 3 yılı aşkın süredir bir araya gelmiyordu.
Grup dağılmıştı çünkü AB hedefi diye bir hedef kalmamıştı.
Dün bir araya geldiler.
Üstelik de “izlemenin” ötesine geçmişler, “Eylem Grubu” olmuşlar.
Bu bana göre son yılların en önemli gelişmesidir.
Türkiye açısından çok umut vericidir.
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