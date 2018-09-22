Fatih Altaylı'dan çok tartışılacak sözler: Namussuz olanlar daha makbul

Milyonlarca kişinin başvurduğu İmar Affı ile ilgili olarak Fatih Altaylı'dan çok tartışılacak sözler geldi. Konuyu bugünkü köşesine 'Oybirliği ile gelecek katliamı' başlığı ile taşıyan Altaylı, yasanın bir katliam düzenlemesi, bir talan düzenlemesi olduğunu savundu.

Tepkisini köşesinden dile getirdiğini aktaran Altaylı, yasa için, 'Seçime beş vardı ve memlekette namuslu vatandaşlar ile namussuz vatandaşlar arasında bir tercih yapmak gerekince namussuz olanlar daha makbul olduğu, onların sesi daha gür çıktığı için, bu katliam yasası oybirliği ile geçti Meclis’ten.' ifadelerini kullandı.

Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

İmar Affı isimli rezalet ilk ortaya çıktığında, sadece ve sadece Habertürk bas bas bağırdı “Bu bir katliam, bir talan düzenlemesidir” diye.

Habertürk kurumsal olarak tepki gösterirken, bendeniz de buradan bireysel tepkimi koyuyordum sayfalara.

“Böyle bir yasa çıkarılamaz. Hakkın, hukukun, adaletin katlidir, yasalara saygılı vatandaşın da, müteahhidin de cezalandırılması yasa tanımazlığın, insan ve çevre düşmanlığının kutsanmasıdır” diye.